— Дмитрий Александрович, шествие фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» по Татарстану продолжается уже 20 лет. Но кажется, останавливаться на достигнутом вы не планируете. Каких высот вы добились и к чему идете на сегодняшний день?

— Этот год для нас очень ответственен, так как прошло уже 20 лет и все эти годы фестиваль был увенчан серьезными победами, достижениями. Сейчас как никогда важно, чтобы все это сохранилось на должном уровне.

Знаете, это как в браке: чтобы брак оставался крепким долгие годы, всегда нужно находить какие-то новые формы любви, уважения — всех проявлений семейной жизни.

— Для вас фестиваль — это семья?

— Безусловно! Это огромная творческая семья. И хотя выделяемый на проект бюджет остается неизменным вот уже четыре года, несмотря на инфляционные процессы, в этом году мы впервые привезли наших московских экспертов не только на суперфиналы в Казань, но и в районы, где проходили зональные этапы. Они принимали участие в круглых столах для педагогов, где анализировали выступления их подопечных, а также давали мастер-классы.

— Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» — уже состоявшийся бренд. Можно было провести его как обычно, и все были бы счастливы. К чему эти сложности?

— Потому что наш великий учитель — сооснователь фестиваля Михаил Борисович Борисов был потрясен чистотой татарских детей в деревнях. Еще он обратил внимание на то, что дети «Созвездия» отличаются. На сцене они зажигаются, как лампочки, — такого феномена я нигде не видел. И эти дети достойны только лучшего. И мы стараемся это лучшее им предоставить.

— Чем отличаются дети «Созвездия-Йолдызлык»?

— Тем, что они не проводят все свое время в интернете, не подвергаются влиянию транснациональных корпораций. Слава богу, что татарстанские дети находятся под светом великой татарской культуры, защищены добротой своего Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, глав муниципальных образований. Открою секрет: только на костюмы главы районов выделяют более трех миллионов рублей! И народ Татарстана платит им всем за это огромной любовью.

Без этой поддержки фестиваль бы не мог существовать. И мой самый большой страх — это стагнация. Опять-таки, все как в семейной жизни. Муж видит, что все хорошо: дома прибрано, дети мыты и накормлены. Можно уже не дарить жене цветов, не оказывать знаков внимания, не водить в кафе, не делать комплименты. Что будет дальше — все прекрасно понимают. Я боюсь, чтобы с фестивалем не случилось того же. Я боюсь, что это огромное хрупкое образование, которое создано тяжелым трудом, будут воспринимать как должное.

Во всем этом движении важно, что дети вырастают светлыми, чистыми и становятся украшением нашей планеты. Все потому, что они заняты делом. У них нет времени смотреть телевизор с сериалами про бандитов или мелодрамами. Они занимаются творчеством, приобщаются к культуре и через собственный труд подчиняют каждую клеточку своего организма красоте и гармонии. За годы существования фестиваля было создано огромное количество прекрасных коллективов. Это ли не счастье?

— На ваш взгляд, какое самое важное достижение фестиваля сегодня?

— Что он вообще происходит. Я всегда это подчеркиваю, потому что к хорошему быстро привыкаешь. За фестивальным движением, за этими красивыми концертами стоит огромная работа. Это духовная практика, которая очень хрупка.

На заключительном зональном этапе фестиваля этого года на сцену вышел глава Рыбно-Слободского района РТ Ильдар Тазутдинов и сказал: «За эти дни не произошло ни одного преступления в районе». И то же подтверждают другие главы районов Татарстана. Они мечтают, чтобы фестивальное движение продолжалось, потому что уровень преступности за время подготовки к фестивалю резко снижается. Даже криминалитет готовит своих детей к выступлениям на этом проекте. Разве можно не назвать это победой?

— Какие цели на сегодняшний день поставлены?

— Почему фестиваль получил статус нематериального духовного наследия и проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО? Потому что это совместный труд всего многонационального народа Татарстана из любви к своим детям. Благодаря «Созвездию» в детском конкурсе была полностью нейтрализована коррупция. Как генеральный продюсер я лично просматриваю все номера.

В 2006 году я заподозрил сговор по присвоению мест. Под угрозой расформирования состава жюри его участники в 2 часа ночи переизбирали обладателя Гран-при. Для меня было и остается важным не допускать такой несправедливости в своем детище.

Но я уже немолод, и мне нужно быть уверенным в завтрашнем дне. И своей задачей я вижу сделать всё для того, чтобы в составе организационного комитета были неравнодушные к судьбе фестиваля люди, которые смогут уделять должное внимание ко всем сферам развития этого проекта.

— Планируете расширять фестиваль?

— Хороший вопрос. У нас были очень амбициозные планы: мы хотели создать свой собственный радио- и телеканал, а самое главное — свой собственный театр. Только театр формирует и делает из населения нацию. Я надеюсь, что в театре Алафузова, который благодаря Президенту РТ стал арт-резиденцией «Созвездия-Йолдызлык», удастся воплотить эту мечту. Мне бы хотелось, чтобы наши воспитанники получили там рабочие места. Сейчас все зависит от того, сколько ставок нам дадут. Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ дал экспертную оценку — 157 ставок. Министерство финансов Татарстана занизило эту цифру на 50 единиц, в то время когда мы запрашивали 252 ставки. С такой оценкой я категорически не согласен.

— Почему была дана такая оценка?

— В министерстве считают, что семи республиканских театров более чем достаточно. Это противоречит здравому рассудку! В каждом муниципальном районе должен быть как минимум один театр. А как иначе? У нас в республике выпускается огромное количество гениальных детей из лучших по России творческих ссузов и вузов. И они уезжают из республики, потому что не могут найти работу. Наша творческая молодежь — это огромный пласт по безработице. Чудовищно!

При все при этом в свое время у нас прекратилась практика выездных концертов в районах, на которые всегда выделялись деньги. За серию из десяти концертов фестивального движения «Созвездия-Йолдызлык» участник получал 150-250 тысяч рублей — на эти деньги можно год жить. Но эту возможность нам урезали, сказали: пусть бесплатно ездят. Это огромная трагедия, потому что для детей это было хорошим подспорьем.

Спасибо главе Аксубаевского района Камилю Гилманову за то, что при мне звонил в компанию «РИТЭК» и рассказал о важности этих концертов.

— Сейчас уделяют огромное внимание детям с ограниченными возможностями. Планирует ли фестиваль спецпроекты для особенных детей?

— Надо сказать, удивительные вещи происходят. У нас нет мест для людей, которые окончили консерваторию, ГИТИС, институт культуры, но мы бросаем все силы на помощь детям с ограниченными возможностями. Это прекрасная задача, но, к сожалению, сегодня существует очень серьезный перекос по распределению возможностей.

Я считаю, что инклюзивными проектами должно заниматься Министерство труда, занятости и социальной защиты. Давайте построим театр для инклюзивных детей при Министерстве соцзащиты. Я с удовольствием поддержу этот проект, буду работать в этом театре, ставить спектакли.

В свою очередь, в рамках фестивального движения мы не делаем различий между детьми. Кто лучше подготовился, тот и победил. На мой взгляд, это конструктивно.

— Кажется, что вы преследуете высокую цель. Чего бы вы хотели добиться?

— Я хочу, чтобы наши дети жили в счастливом мире. Я недавно давал большое интервью, где много говорил против американской культуры, нетрадиционных ценностей и взглядов. Через некоторое время у меня в Москве сгорел сервер, на котором расположены все активы «Созвездия-Йолдызлык». Москвичи разводят руками, не могут дать мне внятного ответа, почему так произошло. Произошла атака, вот и всё.

Я выступаю за духовный суверенитет Татарстана, потому что власти республики никогда не сдадут свой народ. Они хотят вернуть свою самостоятельность, охраняют свой духовный код и любят своих детей. В этом и заключается патриотизм.

Я считаю, что главными министерствами должны быть Министерство обороны и Министерство культуры. Потому что культура — это национальная броня и защита культурного кода страны. Потому что интеллигентный человек будет знать свою историю и не будет допускать ошибок своих предков. Он не допустит революции, потому что она, кроме крови, ничего не принесет.

Я хочу жить в счастливой стране, имеющей свою богатую историю и культуру без навязанных псевдоценностей. И «Созвездие-Йолдызлык» стоит на страже сохранения культурного кода Татарстана. Я хочу жить в великой стране, которая воспитывает творческих личностей. Я хочу, чтобы через 100 лет на улицах и из квартир доносились мелодии лучших сочинений Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Александра Ключарева и других великих творцов.