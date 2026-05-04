Дмитрий Туманов: Конкурс «Слава героям Победы» воспитывает настоящих граждан России

Фото: Федерация дзюдо РТ

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках объявленного в Татарстане Года воинской и трудовой доблести в Казани подвели итоги Второго республиканского творческого конкурса «Слава героям Победы».

Инициатором конкурса выступил главный тренер команды дзюдо «Казанские тигры», региональный координатор проектов Федерации дзюдо России Руслан Шигабетдинов при поддержке Федерации дзюдо РТ, Дома актера имени Марселя Салимжанова Союза театральных деятелей РТ и фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

В мероприятии приняли участие дзюдоисты в возрасте от пяти до 16 лет из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Чебоксар. Всего в оргкомитет поступило около ста заявок. 46 конкурсантов выступили в финале на сцене Дома актера. Они представили номера, посвященные Великой Отечественной войне, в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Инструментальное исполнительство».

Фото: Федерация дзюдо РТ

Произведения исполнялись на русском и татарском языках. Со сцены звучали стихи Мусы Джалиля «Красная ромашка» и «Мой подарок», Сергея Михалкова «Детский ботинок» и «После победы», отрывки из повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Вокалисты исполнили песни «От героев былых времен» и «Нам нужна одна победа» из фильмов «Офицеры» и «Белорусский вокзал», а также вместе с залом спели любимую всеми «Катюшу». В номинации «Инструментальное исполнительство» конкурсанты представили композиции на баяне, гитаре, саксофоне и фортепиано.

Главный наставник конкурса, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов выразил уверенность, что дети, вышедшие на сцену, – это красивое будущее Республики Татарстан. «Самое главное, что вы растите их настоящими гражданами, которые помнят о великом подвиге нашего народа», – заявил он.

Кроме того, Туманов заметил, что через песни и стихи дети осознают свою причастность к сохранению памяти о героях Победы, которые защитили Родину от фашизма. «Через этот конкурс Руслан Шигабетдинов вместе с родителями гармонично развивает этих прекрасных детей – будущее Республики Татарстан, воспитывает в детях дух воинов-победителей – граждан нашей великой страны», – добавил деятель культуры.

Фото: Федерация дзюдо РТ

Обладателями Гран-при конкурса и главного приза – велосипедов – стали воспитанник казанской спортшколы олимпийского резерва «Тасма» Кемран Амиров и клуба единоборств «Халид» Виктор Рябихин. Дуэтом они исполнили песню «Бомбардировщики» из репертуара Леонида Утесова (перепевку американской Comin' in on a Wing and a Prayer, вышедшую вскоре после оригинала – прим. Т-и).

Победители и призеры в различных номинациях получили кимоно от главного тренера Федерации дзюдо РТ Алексея Нефедова и специальные призы от партнеров конкурса.

Рабия Мамедова