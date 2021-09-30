Дмитрий Туманов: Этот концерт — благодарность всем причастным к созданию «Созвездия»

Фото: Владимир Васильев

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» открыла новый сезон. Программа «Беренче концерт — поверь в мечту» стала чем-то большим, нежели простой музыкальный концерт.

Фото: © Владимир Васильев

«Концепция родилась у нас фактически сразу. Каждый из созвезденцев проходит множество испытаний за свою жизнь, чтобы встать на путь настоящего артиста. И фестивальное движение помогает в этом, становится мощным толчком. Здесь они обретают друзей, с которыми завязывается дружба на века. И всё это мы хотели продемонстрировать в нашем концерте», — рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

Фото: © Владимир Васильев

Программа вышла разножанровой: образцы академической музыки смешались с классической эстрадой, артисты пели о любви и благодарности миру как на иностранных языках, так и на русском и татарском.

Здесь же были разыграны настоящие битвы под звуки каватины Фигаро из «Севильского цирюльника» Пуччини, а мим продирижировал вальс «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса перед зрителями.

Фото: © Владимир Васильев

Всё это смотрелось вполне гармонично, так как во всех номерах присутствовала одна и та же идея — мечты сбываются.

«Для более миллиона созвезденцев, прошедших через школу фестивального движения, мечта сбылась — они приобрели дом. Хотелось бы, чтобы арт-резиденция стала домом не только для нас, но и всей творческой молодежи Татарстана», — заявил художественный руководитель Тагир Исмагилов.

Фото: © Владимир Васильев

«Этот концерт — благодарность всем, кто больше двадцати лет назад поверил в будущее этого движения и создал эту красоту», — добавил генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев

Впереди арт-резиденцию ждет насыщенный сезон. Вскоре будут проведены концерты, а также творческие встречи, посвященные патриотизму, любви и другим темам.

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» идет активная подготовка и началу и театрального сезона, который ознаменуется премьерой спектакля «Хитроумная влюбленная» Лопе де Веги.

Следом за первой постановкой театральным подразделением резиденции будет поставлен спектакль о татарском поэте и писателе Хасане Туфане.