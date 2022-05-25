Дмитрий Таюрский: КФУ ведет подготовку более 500 учителей для полилингвальных школ

Казанский федеральный университет ведет подготовку более 500 студентов для работы в полилингвальных школах. Об этом сообщил и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский на VIII Международном форуме по педагогическому образованию IFTE.

«Мы получаем ежегодный республиканский заказ на подготовку учителей для полилингвальных школ. В настоящее время по этим программам в КФУ обучаются более 500 студентов за счет средств республиканского бюджета», – рассказал руководитель вуза.

Таюрский отметил, что Казанский федеральный университет – один из лидеров в научных исследованиях в России. Университет входит топ-350 лучших вузов мира в глобальном зачете. «Мы выросли в этом рейтинге более чем на 200 пунктов за десять лет и занимаем 10-е место в России», – подчеркнул он.

Исполняющий обязанности ректора КФУ добавил, что ежегодно вуз проводит Международный форум по педагогическому образованию IFTE. «Он традиционно собирает очень большую аудиторию. В этом году в нем участвуют более 1,5 тыс. ученых, из них свыше 200 – из зарубежных стран. Представлено 29 стран, 214 образовательных организаций», – заметил он.

По словам Таюрского, сейчас форум проводится в год 210-летия начала подготовки учителей в Казанском университете, тем самым «сохраняя и развивая отечественные традиции университетской модели педагогического образования».

«Задача форума – обсудить насущные проблемы образования. Мы все видим, как в свете последних событий буквально за одно поколение можно полностью поменять менталитет наших детей. И сегодня восстановление справедливости образования, исторической ценности образования как никогда очень важны», – заявил он.

Руководитель вуза уточнил, что особенностью IFTE этого года является сотрудничество с Форумом «Педагоги России», которое позволило вовлечь в совместную работу более 10 тыс. учителей России. «Это открывает широкие возможности для научно-образовательного союза ученых и практиков в целях решения актуальных проблем, которые стоят перед современным образованием», – заключил он.

Международный форум по педагогическому образованию IFTE пройдет с 25 по 27 мая в форматах онлайн и офлайн. Его участниками станут педагоги из России, США, Ирландии, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля, Уганды и других стран.

Представители более 200 российских и зарубежных университетов обсудят во время секционных заседаний, круглых столов, панельных дискуссий, симпозиумов, питч-сессий актуальные проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве.

Во время работы форума состоятся три международные научно-практические конференции – «Психологическое благополучие и эффективность учителя», «Педагогическое образование и испытание пандемией Сovid-19», «Исследовательски ориентированное педагогическое образование как феномен педагогической антропологии».