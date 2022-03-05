Дмитрий Таюрский: «Качество образования не пострадает от западных санкций»

Качество университетского образования в России останется на высоком уровне и продолжит развиваться, несмотря на западные рестрикции в отношении нашей страны. Такое мнение «Татар-информу» высказал врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

По его словам, проводимая спецоперация по демилитаризации Украины – вынужденная мера, направленная на защиту безопасности России. В то же время западные страны воспользовались этой ситуацией для введения новых антироссийских санкций.

«Коллективным Западом полностью попрано международное право, нарушены все принципы высокой академической культуры и этики. Считаю беспрецедентными санкции, накладываемые на Россию, а преследования россиян за рубежом, в частности гонения, которым подвергаются российские студенты в вузах ряда стран, – аморальными», – подчеркнул Таюрский.

Он добавил, что в таких условиях главная цель КФУ как одного из крупнейших университетов страны – активизация работы со студентами и защита высоких стандартов академического образования вопреки несправедливым внешним ограничениям.

«Качество образования не должно пострадать. Каждый должен заниматься своим делом. Мы – профессионалы в области науки и образования, поэтому должны на высоком уровне продолжать нашу основную деятельность. Университет проходил и не такие испытания. Уверен, что мы с честью выйдем из данной ситуации», – заключил врио ректора КФУ.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.