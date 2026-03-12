Дмитрий Таюрский: «Искусственный интеллект для человека – это “протез”, а не панацея»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Искусственный интеллект нельзя рассматривать как универсальное решение всех проблем. Для человека это инструмент, который требует навыков, знаний и понимания, заявил первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета Дмитрий Таюрский.

Об этом он сказал на пленарной сессии международного медиафорума «Человек и цифровое пространство». Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения основателя казанской школы журналистики Флорида Агзамова.

«Сегодня только ленивый не говорит об искусственном интеллекте. Но надо понимать, как он устроен, и не питать иллюзий, что все проблемы решатся сами собой. Точно так же, как с любым сложным инструментом, важно знать, как его использовать и где он эффективен», – отметил Таюрский.

Проректор привел аналогию с электрическими автомобилями, чтобы показать, что технологии часто выглядят проще, чем они есть на самом деле.

«Электричество не берется из воздуха. Оно вырабатывается на станциях, и при этом образуются мельчайшие частицы, которые выбрасываются в атмосферу. Многие считают, что электрический транспорт автоматически экологичен, но на самом деле производство энергии требует ресурсов, и эта проблема не исчезает. Все, что кажется простым и чистым, имеет свою цену», – сказал спикер.

Он подчеркнул, что робототехника и искусственный интеллект выполняют задачи быстро и качественно, но не могут заменить человека в креативных операциях.

«У роботов нет эмпатии, нет креативности и гениальности, которые есть у человека. Они делают быстро и точно, но не способны выполнять творческие задачи, требующие человеческого мышления. Искусственный интеллект – это протез, который помогает человеку, но не заменяет его, и чтобы им пользоваться, нужны знания и навыки. Надо понимать, что это инструмент, а не панацея», – заявил Таюрский.

Проректор также привел пример цифровой музыки и винила, чтобы показать ограниченность цифровых технологий.

«Сегодня все любят слушать цифровую музыку, MP3 и так далее. Но почему-то меломаны возвращаются к виниловому аналогу. Дело в том, что звук состоит из множества составляющих. Одна из них – белый шум, который порождается уникальной способностью инструмента. Белый шум не оцифровывается, он не представляется в последовательности нулей и единиц. Цифровой звук чистый, но мертвый, у него нет тех обертонов, которые может передать аналоговая запись», – пояснил Дмитрий Таюрский.

Проректор также обратил внимание на ресурсные и инфраструктурные последствия массового внедрения ИИ.

«Для накопления и обработки больших данных нужны огромные дата-центры. В США, например, дата-центры Google и Microsoft создают множество проблем для населения. Для охлаждения серверов и процессоров требуется чистейшая питьевая вода, техническая вода не подходит. Потребление воды возросло в несколько раз, и население уже страдает от ее нехватки. Ничто в этом мире не дается даром, и масштабное внедрение технологий требует ресурсов», – подытожил Таюрский.