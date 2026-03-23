Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта вместо Елены Вяльбе

Дмитрий Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на данном посту Елену Вяльбе. Кандидатура была выбрана путем голосования во время собрания президентов федераций лыжных видов спорта. Официально об этом назначении сообщил Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — Ассоциация получила нового руководителя Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу. В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в CAS против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Италии. Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях», – написал Дегтярев.

Дмитрий Свищев является депутатом Госдумы РФ. С 2021 по 2023 год он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а в настоящий момент является первым заместителем председателя. Кроме того, Свищев имеет 15-летний опыт в качестве руководителя Федерации кёрлинга. Также с декабря 2024 года он трудится в исполкоме Олимпийского комитета России.