Дмитрий Шиллер: Проект по очистке русел малых рек необходим Татарстану

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Говоря о пилотном проекте по исследованию состояния реки Казанки, реализуемом в Татарстане, председатель отделения Российского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер отметил важность проводимой работы по расчистке русел малых рек.

«Более трёх тысяч рек в регионе погибли. Проект очистки малых рек необходим», — сказал Шиллер на экспертной дискуссии клуба «Волга» в Казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

Он подчеркнул, что экологи Татарстана работают в тесном тандеме с представителями науки — это вызывает доверие у населения.

«Тандем Министерства экологии и науки, чиновников и ученых вызывает большой социальный эффект, эффект доверия человека. Этот тандем помог объяснить проблемы на обыкновенном, человеческом языке людям. Доверие населения к экологам, которое мы имеем, очень важное достижение», — сказал он.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».