«Изменить взгляды общества»: Дмитрий Сергеев рассказал о проекте «Книжки вверх ногами»

Дмитрий Сергеев активно занимается благотворительностью, играя ключевую роль в организации благотворительного фонда «Синдром любви». Фонд занимается поддержкой людей с синдромом Дауна в различных областях, включая спорт, творчество и волонтерство. Участие Дмитрия Сергеева в деятельности фонда демонстрирует его эмпатию и стремление к созданию более толерантной социальной среды.

Дмитрий Сергеев является председателем совета попечителей фонда «Синдром Любви».

Под председательством Дмитрия Сергеева Фонд активно продвигает существующие инициативы и разрабатывает новые проекты в области здравоохранения, образования, трудоустройства и волонтерства. Организуя образовательные мероприятия и работая над повышением осведомленности о синдроме Дауна и преодолением связанных с ним стереотипов, Фонд поддерживает самореализацию людей с синдромом Дауна и способствует позитивным изменениям в обществе.

Одним из проектов фонда является уникальная инициатива под названием "Книжки вверх ногами", которая объединяет знаменитостей и людей с синдромом Дауна, чтобы представить публике отрывки из их любимых книг. Организаторы проекта подчеркивают важность выражения индивидуальности и предпочтений людей с синдромом Дауна, их восприятия и мотивов при выборе литературных произведений.

Цель проекта – призвать к толерантности и повысить осведомленность о людях с ограниченными возможностями.

Название проекта «Книжки вверх ногами» исходит от английской идиомы "upside down" и имени доктора Джона Дауна, который впервые описал синдром. Название символизирует иной взгляд на что-то привычное. К проекту уже присоединились такие знаменитости, как журналист Леонид Парфенов и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Участники выбирают произведения и отрывки, которые отражают их мысли, чувства и интересы. Практикуя чтение этих текстов вслух, они не только улучшают свои способности выступать перед аудиторией и взаимодействовать с ней, но и учатся выражать свою индивидуальную точку зрения. Это предоставляет участникам возможность исследовать свою собственную идентичность, а также способствует пониманию разнообразия среди их сверстников.

У создателей проекта есть сильное желание изменить взгляды общества на людей с синдромом Дауна, и они считают, что привлечение помощи популярных знаменитостей и самих людей с синдромом Дауна является хорошим инструментом в достижении этой цели. К сожалению, реальность такова, что многие люди с синдромом Дауна ежедневно сталкиваются с проблемами из-за общего отсутствия понимания и принятия со стороны других. Однако благодаря таким образовательным проектам, как «Книжки вверх ногами», это восприятие начинает меняться, и люди с синдромом Дауна получают больше возможностей проявить свои таланты и стать полноценными членами общества.

Данный проект является еще одним шагом к принятию и признанию разнообразия в обществе. Благодаря подобным инициативам мы сможем создать лучший мир, где каждый сможет найти свое место и реализовать свой потенциал, независимо от своих особенностей.