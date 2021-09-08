Дмитрий Савенков возглавил казанский филиал Tele2

Tele2 сообщает о назначении директора казанского филиала. Дмитрий Савенков, ранее работающий в должности технического директора, займется укреплением позиции компании в Татарстане.

В должности технического директора филиала Дмитрий Савенков реализовал множество успешных проектов, среди которых запуски сети LTE в республике и тестовой зоны 5G в Казанском метрополитене. На позиции регионального управляющего директора в фокусе работы Дмитрия будет укрепление позиций оператора на телеком-рынке региона, развитие розничной сети, поддержка корпоративной культуры и ценностей компании в коллективе, а также улучшение качества связи в крупных городах и отдаленных от центра населенных пунктах. На своей позиции Дмитрий Савенков подчиняется директору макрорегиона «Волга» Tele2 Равилю Хайбуллину.

«Татарстан для Tele2 является приоритетным регионом. Несмотря на жесткую конкуренцию на телекоммуникационном рынке, мы видим здесь высокий потенциал для развития, укрепления позиций бренда и роста доли абонентской базы. Дмитрий зарекомендовал себя как ответственный руководитель и сильный лидер, он имеет большой опыт работы в отрасли и способен эффективно выстраивать работу в коллективе. Уверен, что он справится с новыми обязанностями и выполнит все поставленные перед ним задачи», — отметил директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

Дмитрий Савенков родился в 1982 году, в 2005 году окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева по специальности средства связи с подвижными объектами. В 2014 году он получил второе высшее образование на юридическом факультете в Институте социальных и гуманитарных знаний.

Дмитрий долгое время работал в телекоммуникационной отрасти, в таких компаниях как ЗАО «СМАРТС», ООО «ПСК «БАРС». К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв позицию руководителя департамента по развитию сети макрорегиона «Юг».

В 2015-м и 2020 годах Дмитрий Савенков был удостоен корпоративной награды Tele2 — «Достижение года», в 2021 году ему объявлена благодарность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.