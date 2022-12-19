Олимпийский чемпион Саутин: «Слова Баха и Макрона больше похожи на анекдот, одно вранье»

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин продолжает быть вовлеченным в спортивное движение страны даже после завершения карьеры. Как он относится к санкциям в спорте, одобряет ли спортивный переход России в Азию и в каком состоянии находится отечественные прыжки в воду - читайте в интервью «ТИ-Спорт».

Дмитрий Саутин: «Я пока остаюсь вице-президентом Федерации прыжков в воду. Оставили, хотя и пришел новый президент в федерацию»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бах сказал, что Макрон его попросил… Это больше похоже на очередной анекдот»

Как относитесь к спортивным санкциям Запада против России?

Конечно, это ужасно, если честно. Ну как так, особенно когда ты лидирующий спортсмен и не выезжаешь на мировые серии, чемпионаты мира и Европы? Тем более на следующий год отборы на Олимпийские игры в Париж. Как это все повернется? Но хотя… Бах сказал, что Макрон его попросил, чтобы независимо от политической ситуации, все спортсмены участвовали. Но это больше похоже на очередной какой-то анекдот. Народ уже не воспринимает такое.

Не верите им больше?

Ну у нас же каждый день такое. Новости все отслеживаем. Постоянно одно вранье идет.

МОК заявляет, что эти санкции - «защитный механизм», направленный в пользу российских спортсменов, согласны?

Мне кажется это вообще бред какой-то. Как они защищают нас, если нас никуда не приглашают и не пускают?

Они утверждают, что будут конфликты с другими спортсменами из других стран. Ранее не бывало такое?

Я в основном с командой не езжу, это скорее вопрос к главному тренеру. Но думаю ничего такого нет. Был такой момент, в начале, когда все это началось, у хайдайверов, которые с 27 метров прыгают. Все было хорошо, а потом одного украинского спортсмена, родом с Харькова, понесло. Начал такую ахинею писать. Его там просто все удалили из чатов и всё. Неприятно это было читать.

«Бах сказал, что Макрон его попросил, чтобы независимо от политической ситуации, все спортсмены участвовали» Фото: kremlin.ru

«Западным астматикам можно всё, а нашим нельзя»

Чем занимаетесь в последние годы?

Я пока остаюсь вице-президентом Федерации прыжков в воду. Оставили, хотя и пришел новый президент в федерацию. У нас же раньше Власенко был, а теперь Дружинин из регби пришел. За три года он там прилично все хозяйство поднял. Ну вот теперь его попросили возглавить нашу федерацию (смеется).

Заметили какие-то изменения или улучшения?

Он привлек приличные деньги в федерацию. Этот год богатым получается на призовые. И на Кубке России, и на чемпионате страны - очень хорошие призовые. Посмотрим, что будет на следующий год. Сейчас вот отчетная конференция была 8 декабря, отчитались за этот год и, вроде бы, почти такая же сумма на 2023 год заложена. Пока так, а потом будут смотреть, как в международном плане ситуация поменяется. Это, конечно, больше всех интересует в первую очередь.

Думаете что-то поменяется скоро?

Ну, все же ждут, что будут какие-нибудь международные старты.

Верите, что санкции снимут в ближайшее время?

Надеюсь. Думаю, что не только я, а все спортсмены тоже. Мы все под одним Богом ходим и все, наверное, ждут, что проснутся с утра и прочитают: «всё, давайте садиться за стол переговоров и думать о дружной жизни, о нормальном спорте». А не такое, что недавно было в Канаде с фигурным катанием. Куда мы катимся вообще?

«Все же ждут, что будут какие-нибудь международные старты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мужской дуэт в фигурном катании? Куда мы катимся вообще? Это полный бред»

Вы по поводу разрешения выступать в парных соревнованиях двум мужчинам в дуэте?

Да, танцор 1 и танцор 2. За это вообще просто обидно и непонятно. Причем они же развивают эту тему с каждым днем все сильнее. Это вообще что-то с чем-то. Это уже не спорт. Если по-русски сказать, это полный бред.

На Летней Олимпиаде недавно же участвовала Лоррел Хаббард, трансгендер-мужчина, который участвовал в женских соревнованиях по тяжелой атлетике.

Ну это же сейчас повсеместно. Ну что это такое? Но это еще с американской гимнасткой было понятно, которая по виду уже давно не девушка, а мужичонка такая. Такая гора мышц.

Симона Байлз?

Да, это же вообще караул. Ее же вроде даже поймали с допингом?

Нет, у нее было разрешение на применение запрещенных препаратов по здоровью.

А как вот это так? Как же «за честный спорт»? В биатлоне тоже, этим всем можно астматикам, а нашим нельзя.

«В Северной Корее тоже сильные прыгуны в воду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для нас Азия даже сильнее, чем Европа»

Переход спортивной России в Азию – как оцениваете, согласны?

Переговоры об этом ведутся уже давно. С Федерации ездили недавно люди в Таиланд на какое-то азиатское заседание. Вроде как хотели договориться, но пока хода этому в МОК не дают.

Это будет выходом из сложившейся ситуации?

Для нас Азия даже сильнее, чем Европа. Там помимо Китая и Корея сильная, в Австралии и Новой Зеландии прыжки в воду есть, но это Океания. В Северной Корее тоже сильные прыгуны в воду. Дай Бог, если получится, если нас пустят в Азию, то уже будет интереснее. Европа в этом плане послабее. Азиатские прыжки в воду очень сильно развиты.

А Спартакиада и соревнования со странами СНГ – это какой уровень?

Белорусы сильные. Сейчас в Казань на Игры Дружбы приехали кубинцы и у них уровень тоже хороший. У них прыгуны всегда были сильные, а сейчас я посмотрел девочки вообще прибавили. Вчера Тимошинина первая была наша, а вторая кубинка, показывала достаточно хорошие прыжки, программа сильная. Есть на что посмотреть. У парней тоже кубинец выделялся, призовое место занял.

Вы говорили, что женские прыжки проседают. Женские прыжки в воду в каком состоянии?

Трамплин женский в принципе нормально. Но на вышке у нас немного проблемы. Юлия Тимошинина она есть, она лидер. Но и она не вошла в десятку на Олимпиаде-2020. Рассчитывать на медали здесь в мировом уровне мы пока не можем. На трехметровом трамплине Маша Полякова была в финале, где стала десятой.

Есть ли замена уходящему поколению?

С этим тоже есть определенные проблемы у нас. Ну я же тоже в свое время очень долго держался (смеется). Пока не нашлись Захаров и Кузнецов, которые нас и заменили. И сильно себя проявили на мировом уровне.

«Дай Бог, если получится, если нас пустят в Азию, то уже будет интереснее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Футбол сжирает половину бюджета, из того что выделяется»

Как вообще обстоят дела с прыжками в воду в Воронеже?

Со стройкой бассейна? Вот сейчас ждем. Заложили 25 миллионов рублей на следующий год. Но только на проект. Этот процесс стройки идет очень тяжело. У нас же «Факел» в РПЛ вышел, все деньги туда ушли на футбол. Летом в интервью «Матч ТВ» я сильно наехал на местных чиновников по этому вопросу и все опять отвернулись от меня. Ну а чего вы ребята? Так оно и есть. Вы же кроме футбола и хоккея, больше ничего не знаете! На самом деле, губернатору не интересен спорт. Вот вышел «Факел» в РПЛ и он начал поддерживать футбол. Кучу миллионов потратили на стадион, покрасили столбы, заменили свет и так далее. Просто приукрасили, потому что там «Спартак», «Зенит», «Локомотив» приезжают, надо же показать стадион.

У нас была недавно информация, что Татарстан не планирует тратить бюджетные деньги на футбольный «Рубин».

Это правильно. Футбол просто сжирает половину бюджета, из того что выделяется. Из условного миллиарда, футболисты 500 забирают себе, а остальные деньги делят на все виды спорта. И до школ в таком случае доходило столько, что едва на две командировки в год хватало. Это вообще караул! С 1 января мы опять под образование уходим. Ничего нового придумать не смогли. Опять будем делить бюджеты.

Насколько затратные прыжки в воду?

Очень дорогая вода. У нас же бассейн в аренду от «ДОСААФ» в Воронеже. Мы платим за год 22 миллиона рублей.

Это только за воду?

Это за аренду воды и зала. Это примерно два миллиона в месяц. За пять часов воды ежедневно, по два с половиной часа утром и вечером. И плюс зал. Так что нам обязательно нужен свой бассейн, чтобы такие бюджетные деньги просто экономить. И никак это до людей не может дойти.

Свой бассейн выгоднее, получается.

Уже до минимума сократили расходы на будущий объект. Теперь планируем сделать ванну размерами 25 на 25, с одной стороны трамплины, с другой вышки и зал. То есть ни о каких «полтинниках», «25-метровых» прыжковых речи не идет, как в Казани, например. Урезаемся уже до такой степени, чтобы уместиться хотя бы в миллиард. На сегодняшний день, приблизительно, у нас объект получается в 875 миллионов рублей. Но в мире ведь все дорожает. Это сегодня 875, на следующий год будет еще дороже. Но даже так придется снова ехать в Москву, просить федералов выделить деньги. Потому что в Воронеже мне сказали: «На свои мы не потянем». Хоть 300-400 млн найдите на три года, а остальное придется федералов просить. Иначе никак, понятно, что время тяжелое, не до стройки сейчас. У людей совершенно другим голова забита.

«Очень дорогая вода. Мы платим за год 22 миллиона рублей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С утра просыпаешься и «вжууух» над тобой»

У вас был благотворительный фонд. Работает еще?

Он действует, но в нашей стране заниматься благотворительностью дело неблагодарное. Три копейки пришло, а за пять надо отчитаться. Поэтому лучше иметь АНО. Там меньше налогов снимается, процентов меньше и так далее. Фонд существует, но больших денег туда не поступает. Скажем так, на сувенирную продукцию хватает. Все на мне, ведь я еще президент Федерации воронежских прыжков в воду, своей школы прыжковой.

А как обстановка в Воронеже в связи с СВО?

У нас же там военный аэродром, летают каждый день. С утра просыпаешься и «вжууух» над тобой. Как бы охраняют нас, получается.

С мобилизацией не дергали осенью?

Я в ЦСКА сразу обратился с этим вопросом. Они мне сказали: «Слушай, живи спокойно. Во-первых, у тебя трое детей, а во-вторых, ты старый и ружье в руках никогда не держал. Так что не парься, тем более ты столько сделал для страны».

Как на это отреагировали?

С одной стороны хорошо, что не трогают. А с другой, смотришь на молодых ребят, которые такие отчаянные, «я хочу, я пойду», настоящие патриоты. Кто-то, конечно, сбежал из страны, в Грузию, Турцию и так далее. Сразу по людям видно, кто никуда не стремится уехать. У меня есть свое окружение людей, не молодых. Скажут «надо», значит пойдем.

«Лучшим спортсменом года назову Рылова»

Вас дважды признавали лучшим спортсменом России в 1998 и 2000 годах. Кого бы вы признали лучшим в этом году?

Если называть из тех, кто ближе, то назову пловца Рылова. Вода все равно ближе. За остальными видами спорта не особо слежу, если честно. За фехтовальщицами тоже не следил, хотя там очень сильные у нас спортсменки, Великая та же. Борцов тоже не получалось смотреть. Поэтому скажу - Рылов.

А в прыжках в воду кого лучшим назовете?

Пусть не обижаются на меня (смеется). Но назову Бондаря.