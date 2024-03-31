Дмитрий Самаренкин вновь избран лидером Чувашской автономии Татарстана

Фото: пресс-служба Чувашской НКА в РТ

Чувашская национально-культурная автономия в РТ провела XII отчетно-выборную конференцию, на которой были подведены итоги работы общества за 2021–2023 годы и намечены планы на предстоящий период. В итоговом собрании приняли участие более 100 делегатов и гостей из всех муниципалитетов Татарстана, где компактно проживает чувашское население.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2021 года, чувашей в Татарстане насчитывается более 90 тыс. человек. Это третья по численности нация республики.

В съезде принял участие начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин. В своей приветственной речи он оценил масштабность реализуемых Чувашской НКА проектов и подчеркнул важность консолидации общества для реализации основных мероприятий, предусмотренных программами в сфере государственной национальной политики.

Делегатов поприветствовал председатель совета Федеральной национально-культурной автономии чувашей, Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов. Он призвал к единению перед лицом имеющихся угроз и акцентировал внимание на значимости патриотического воспитания подрастающего поколения.

Лидер Чувашской НКА — депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин доложил о скором создании в Татарстане Дома чувашской культуры. Для этого в Вахитовском районе Казани выделено историческое здание.

Фото: пресс-служба Чувашской НКА в РТ

В багаже у ЧНКА РТ уже есть несколько успешных грантовых проектов в сфере развития чувашской языковой среды и популяризации национальной культуры. Делегатами принято решение об усилении работы в этом направлении.

Реализация образовательных, развивающих проектов для детей и молодежи по сохранению национальной идентичности становится приоритетным направлением деятельности организации. Районным представительствам автономии, проводящим научно-практические конференции школьников, детские чувашские фестивали и конкурсы, были вручены денежные сертификаты от руководства ЧНКА.

В этот день члены автономии также собрали помощь землякам — участникам специальной военной операции на сумму более 550 тыс. рублей.

Съезд избрал председателем Чувашской НКА в РТ на новый срок Дмитрия Самаренкина.

Стоит отметить, что главный чувашский праздник Татарстана, «Уяв», пройдет в этом году в селе Сиктерме Алькеевского района республики 6 июля.