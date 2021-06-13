Дмитрий Шадрин: «Планируем резолюцию Татарстана, Якутии и Башкирии по поддержке кино»

― Дмитрий Васильевич, в Казани прошел круглый стол, посвященный теме развития региональной киноиндустрии. Какие вопросы были обсуждены на собрании и какие итоги были подведены?

― Мы планируем составить трехстороннюю резолюцию от Татарстана, Якутии и Башкортостана о развитии и поддержке регионального кинематографа и затем направить письмо на имя министра культуры России Ольги Любимовой с просьбой содействия в решении наших проблем. Только правовым путем мы можем решить вопрос выхода регионального кинематографа в федеральную сеть.

Конечно, есть некоторые сомнения по поводу эффективности этого письма. Но делать что-то нужно. Если мы ничего не добьемся, то хотя бы подготовим почву для следующего поколения, которое, я уверен, добьется успеха. Тем более регион обеими руками за эту инициативу. Главное начать, ввязаться в бой, а там будет видно.

― Какие основные проблемы регионального кинематографа вы сегодня видите?

― Региональных фильмов катастрофически мало. Сейчас говорят о том, что кинематограф уходит на стриминговые платформы и нет смысла выходить в широкий прокат. Это правда: не сегодня завтра мы действительно уйдем в просторы интернета. Но как без производства выйти на хотя бы федеральный уровень, я не понимаю. А для производства кино нужна база ― без нее никак, она обязана быть. Одними только показами далеко не уедешь.

Все говорят о креативной экономике. В Москве или Санкт-Петербурге она может быть, потому что там есть аудитория. В регионе же она не так широка.

Если мы на правовом уровне внесем изменения, тогда у нас будет рычаг давления. Регион сможет самостоятельно финансировать, поддерживать производство. Вот тогда у регионального кино появится возможность выйти в федеральную сеть. Иначе все наши кадры так и будут уезжать от нас за лучшей жизнью.

Нужно понимать, что в регионе кино ― это прежде всего искусство. Не надо сравнивать наши работы с голливудскими блокбастерами. Если на то пошло ― давайте и театр тоже сделаем коммерческим? Боюсь, в таком случае держаться на плаву он будет очень недолго.

Но государство их поддерживает. И это правильно. Без поддержки культуры мы потеряем свои корни. Сохранение традиций, языка, самобытности народа ― это первостепенная задача как театра, так и регионального кинематографа.

Но мы не можем снимать качественный контент на сотовые телефоны. Нужно оборудование. К примеру, одна лампа стоит полтора миллиона рублей. А для съемок нужна фура таких ламп. Камера с полной комплектацией стоит 25 млн рублей. Это очень дорого. Только благодаря мощной поддержке мы сможем снимать качественное кино.

― Какие задачи сегодня ставит якутская киноиндустрия?

― До недавнего времени мы искали свой самобытный язык и были в этом успешны. Но сегодняшний день задает другой ритм, бросает нам новые вызовы. И здесь мы тоже должны найти свою нишу. На стриминговых площадках мы также ищем свой почерк. Сейчас же наше внимание заострено на авторском кино.

― В одном из интервью вы говорили, что «Сахафильм» должен стать локомотивом якутского кино…

― Он уже им стал. Наши фильмы занимают места на престижных фестивалях. У наших режиссеров прекрасная школа: в 90-е нас всех отправляли учиться в Москву и Санкт-Петербург. И все мы вернулись обратно.

Но успеха мы добились не сразу. Мы накапливали опыт, делали пробы пера, ошибались и к 2017 году сделали огромный шаг вперед.

Кадр из трейлера к фильму «Тыгын Дархан»

― Киноэпопея «Тыгын Дархан» ― одно из этих достижений?

― Про «Тыгын Дархан» я не могу говорить много, так как участвовал только в подготовительной работе к съемкам. «Сахафильм» только содействовал съемкам фильма. Но совершенно точно ― это антология для наших детей. Здесь есть и наша самобытность, наша история, наши традиции, наша культура.

Нас часто спрашивают: «Удалось ли вам отбить деньги за съемки?» А зачем их отбивать? Этот фильм был предназначен не для этого. Он имеет куда большую ценность, чем затраченные 254 млн рублей. Ценность и стоимость ― это два полярных понятия. Снимать кино для будущих поколений ― вот что важно. Я считаю этот слоган своим профессиональным кредо.

Если бы я в детстве смотрел такие фильмы ― вероятно, сегодня я снимал бы совершенно по-другому. Но вырос я на отечественном кинематографе.

― Считаете отечественное кино некачественным?

― Ничуть! Я вообще большой фанат отечественных фильмов, таких как «Мимино», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука». Но все-таки это несколько другой жанр.

― Какие плоды принес «Тыгын Дархан» для развития якутского кинематографа?

― Благодаря этому проекту у нас появилась новая камера, автопарк, оборудование, костюмы, реквизиты, бутафория. Понемногу обрастаем ресурсами.

Кадр из трейлера к фильму «Царь-птица»

― Прорывом в якутском кинематографе стала кинолента «Царь-птица». Как оцениваете ее появление в истории развития якутской киноиндустрии?

— То, что мы получили, — успех на множестве кинофестивалей, в том числе А-класса. Мы доказали, что можем делать качественное кино. Но в то же время это накладывает определенную ответственность. Мало высоко поднять планку, нужно еще и уметь ее поддержать.

Высшей оценкой фильма стала престижная награда жюри Международной федерации кинопрессы Московского международного кинофестиваля, которую нам вручили лучшие кинокритики.

Но я считаю, чтобы снимать качественный продукт, нужно для начала изучить азы, знать предыдущий опыт. Без хорошего фундамента дом не построить.

Сейчас мы сделали большой прорыв. Еще 100 лет назад наш народ проживал в сельской местности и занимался хозяйством. А сейчас как креативим, кино снимаем ― о таком даже мечтать не могли.

Все это стало возможным после создания творческого объединения «Северфильм» и созданной на его базе Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм».

― Видели ли вы фильмы татарстанского производства и сложилось ли у вас собственное мнение о них?

― Я вообще стараюсь минимизировать просмотры других кинолент. Боюсь начать подражать.

К примеру, однажды я играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Мне показали знаменитый фильм с Андреем Мироновым в главной роли. После просмотра играть я не смог ― его гениальный образ стоял перед моими глазами.

Поэтому сегодня я слушаю лишь свою интуицию, не оглядываясь на чужой опыт. Могу только сказать, что никто не сможет дать объективную оценку продукту другого. У каждого региона свой язык, уникальный характер. И для каждого свой «ребенок» всегда лучший.

― Сегодня вы готовитесь к выпуску нового фильма. О чем он будет?

― Сейчас мы готовим драматическую киноленту Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». История основана на реальных событиях. Идея будущей картины ― показать дружбу русского художника Ивана Попова и якута Егора Берескова, который временами впадал в летаргический сон и в буквальном смысле «умирал от красоты». История происходит в начале XX века.

Сейчас пока идет подготовительный период, через месяц объявим мотор. Кстати, это первый якутский фильм, который получил федеральную поддержку. Мы надеемся, что раз это случилось однажды ― случится и дважды.