Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ

Фото: hawk.ru

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высоко оценил игру защитника «Авангарда», воспитанника «Нефтехимика» Дамира Шарипзянова, назвав его феноменом и игроком уровня Национальной хоккейной лиги.

В интервью порталу Russia-Hockey Рябыкин отметил, что Шарипзянов заслуживает большего внимания со стороны СМИ. По его мнению, сила игрока заключается не только в статистике — в нынешнем сезоне 29-летний защитник набрал 52 (19+33) очка в 47 матчах, занимая четвертое место в лиге по этому показателю, — но и в его универсальности.

«Дамир — универсал, одинаково силён и в атаке, и в обороне, может сыграть в тело», — сказал Рябыкин.

Эксперт подчеркнул, что прогресс Шарипзянова не стал для него сюрпризом, сравнив путь хоккеиста с карьерой Александра Никишина, который доминировал в СКА, а теперь успешно играет в НХЛ за «Каролину». «Оба — защитники уровня НХЛ», — заключил Рябыкин.

Он также обратил внимание на то, что в нынешнем сезоне российские защитники, такие как Шарипзянов и Пыленков из московского «Динамо», вернули себе лидерство в споре бомбардиров среди игроков обороны, где в последние годы обычно доминировали легионеры.