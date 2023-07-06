Дмитрий Рогозин рассказал о боеготовности ВСУ на запорожском участке фронта

Дмитрий Рогозин Фото: t.me/rogozin_do

Большие потери в личном составе на запорожском участке фронта не подорвали боеспособность ВСУ, более того, противник готовится перейти к активным наступательным действиям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, прибывающий в качестве добровольца на данном участке.

«Несмотря на высокие потери, за счет ротации и пополнения передовые части противника боеспособность не утратили и готовятся вновь перейти к активным наступательным действиям», – написал политик.

Углубляясь в подробности боев, в результате которых противник понес потери, Рогозин сообщил, что подразделения ВСУ на запорожском фронте столкнулись лоб в лоб с российскими полками 58-й ордена Суворова общевойсковой армией.

«Наиболее кровопролитными боями сопровождались действия элитной 47 омбр ВСУ (47-ма окрема механізована бригада «Ма‌ґура», в/ч А4699), подготовленной и вооруженной военными специалистами США и НАТО. Противник понес существенные боевые потери», – рассказал Рогозин.

Он уточнил, что в некоторых механизированных ротах названного им подразделения ВСУ в живых осталось не более четверти личного состава.