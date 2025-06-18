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Общество 18 июня 2025 12:17

Дмитрий Пьянов, ВТБ: Рубль ослабнет к концу года

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Дмитрий Пьянов, ВТБ: Рубль ослабнет к концу года
Фото пресс-службы Банка ВТБ (ПАО)

В рамках интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов поделился обновленными прогнозами по ключевым экономическим показателям и рынку ипотеки.

По словам Пьянова, ВТБ недавно пересмотрел свои валютные прогнозы: если ранее ожидалось, что доллар к концу года будет стоить 100 рублей, теперь банк прогнозирует более крепкий рубль в ближайшие месяцы, но с осени ожидает его ослабления до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.

ВТБ оценивает темпы роста российской экономики в 2025 году на уровне 1,7%, а в 2026-м — 1,6%. Эти оценки ближе к прогнозу Банка России (1–2% в 2025 году), тогда как правительство ожидает более оптимистичный рост — 2,5%. На 2026 год Банк России прогнозирует рост ВВП на 0,5–1,5%, Минэкономразвития — 2,4%.

Дмитрий Пьянов отметил, что значительное оживление спроса на рыночную ипотеку без государственных субсидий возможно только при снижении ключевой ставки до уровня 12–15%.

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