Общество 6 февраля 2026 21:21

Дмитрий Песков: «Русский народ сформировался как цивилизация многих культур»

Русский народ представляет собой цивилизацию, сформированную совместно с более чем сотней народов, проживающих в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения литературной премии «Слово» за 2025 год, передает «ТАСС».

По его словам, в стране живут более 100 наций и национальностей, и каждая из них вносит вклад в общее культурное пространство. Песков отметил, что совокупность этих культур образует единое целое, которое и называется русским народом, а сама эта общность является цивилизацией благодаря многообразию входящих в нее культурных традиций.

Также представитель Кремля напомнил, что 5 февраля Президент России Владимир Путин дал старт Году единства народов России. Церемония прошла в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», организованного обществом «Знание».

