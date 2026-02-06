Дмитрий Песков: «Русский народ сформировался как цивилизация многих культур»

Русский народ представляет собой цивилизацию, сформированную совместно с более чем сотней народов, проживающих в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения литературной премии «Слово» за 2025 год, передает «ТАСС».

По его словам, в стране живут более 100 наций и национальностей, и каждая из них вносит вклад в общее культурное пространство. Песков отметил, что совокупность этих культур образует единое целое, которое и называется русским народом, а сама эта общность является цивилизацией благодаря многообразию входящих в нее культурных традиций.

Также представитель Кремля напомнил, что 5 февраля Президент России Владимир Путин дал старт Году единства народов России. Церемония прошла в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», организованного обществом «Знание».