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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, как работа влияет на его отношения с детьми и удается ли совмещать свою рабочую деятельность с воспитанием детей. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Вообще это счастье – преодолевать все проблемы, связанные с рождением, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учебу, в работу. А когда они растут, проблем становится еще больше. Это прекрасно», – признался представитель Кремля.

На вопрос о том, часто ли приходится жертвовать семейными делами из-за работы, Песков ответил утвердительно и отметил, что дети это понимают и привыкают, но по мере взросления начинают об этом рассказывать, после чего становится стыдно.

«Внутренне обижаются. Они понимают, привыкают. Но обиды есть – по мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, рассказывать. Становится стыдно», – сказал пресс-секретарь Президента и заключил, что с годами понимаешь, что «дети на самом деле важнее, чем работа».