Дмитрий Пахомов: «На Украине происходят самые настоящие гонения на веру»

Подчиненные властей Украины развязали в этой стране самые настоящие гонения против сторонников Русской православной церкви. Такое мнение высказал директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный Фонд Христианская Солидарность» Дмитрий Пахомов.

В интервью изданию SmNews Пахомов заявил, что бывший Президент Украины Петр Порошенко договорился с Вселенским (Константинопольским) патриархатом о создании так называемой поместной православной украинской церкви — ПЦУ. В итоге на Украине произошел церковный раскол, во главе ПЦУ был поставлен митрополит Епифаний (Думенко). После этого, по словам Пахомова, на Украинскую православную церковь начались гонения, которые усилились с началом военной спецоперации.

«То, что происходит сейчас на Украине, это страшно. Это <…> самые настоящие гонения на веру. Это уничтожение православных, верных Московскому патриархату. Перед священнослужителями ставится вопрос: вы на чьей стороне? Если будете поминать святейшего патриарха Кирилла, мы будем вас сажать, разрушать ваши храмы, захватывать их», — поделился своим видением ситуации Пахомов.

По мнению главы фонда, на Украине происходит попытка сломать церковь государственными структурами, спецслужбами, прямым физическим воздействием.

«И храмы разрушают именно по той причине, что есть те, кто не желает идти <…> на компромиссы со своей совестью, продолжает быть верными чадами Святой матери Русской православной церкви», — добавил он.