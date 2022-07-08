«Рассчитываем на достойный урожай»: Патрушев похвалил «Агроволгу» в беседе с Путиным

Три дня на территории «Казань Экспо» проходила международная агропромышленная выставка «Агроволга-2022». Сегодня, в последний день ее работы, с экспозицией ознакомились Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В последний день работы выставки «Агроволга-2022» с экспозицией ознакомились Рустам Минниханов, Дмитрий Патрушев и Александр Богомаз Фото: president.tatarstan.ru

«Новые машины — это новая жизнь»

Прежде чем начать обход выставки, почетные гости приняли участие в церемонии вручения ключей от автолавок организациям потребкооперации Татарстана. Они получили от Рустама Минниханова 16 спецмашин, автолавок и хлебовозок.

«Сельские территории должны получать такую важную государственную услугу, как торговля, а также другие формы обслуживания населения. Конечно, здесь огромную роль играет потребкооперация. Мы эту систему сохранили», — сказал на церемонии Президент Татарстана.

По его словам, выездную торговлю в Татарстане сейчас обеспечивает 121 автомобиль. «Они все работают по графику. Есть различные формы поддержки, и эта работа очень важна. Новые машины — это новая жизнь», — подчеркнул Минниханов.

Председатель правления «Татпотребсоюза» Рашат Шаймарданов поблагодарил за поддержку деятельности райпо и кооперативов.

«Только за последние три года получили 84 спецавтомашины для организации мобильной торговли, заготовки, перевозки хлеба на сумму более 150 млн рублей. Построено 113 объектов торговли на 242 млн рублей. В этом году будет введено в эксплуатацию 11 таких сельских магазинов. Ежегодно возмещается часть затрат по доставке товаров в отдельные населенные пункты в размере 75 млн рублей», — отметил он.

Беспилотник Минского тракторного завода впервые привезли в Россию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генконсул Турции в Казани угостил вип-гостей турецким кофе

Экспозиция развернулась в павильоне «Казань Экспо» и на прилегающей к выставочному центру территории. Гости обошли стенды предприятий агропромышленного комплекса, представители которых рассказали о своей продукции.

В работе выставки приняли участие более 400 российских и зарубежных компаний. Приехали эксперты и специалисты, которые представили новейшие технологии по таким направлениям, растениеводство, сельскохозяйственная техника, животноводство, мелиорация и малые формы хозяйствования.

Кроме того, посетителями выставки стали 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России, а также Казахстана, Беларуси, Турции, Анголы, Ирана, Венгрии, Германии, Израиля, Индии и Швеции.

У стенда турецких компаний Минниханова, Патрушева и Богомаза встретил генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан. Он сразу предложил почетным гостям попробовать турецкий кофе, и они не отказались.

Затем гости отправились на площадку под открытым небом, где в первую очередь ознакомились с экспозицией сельскохозяйственной техники и запчастей. Здесь, кстати, можно было увидеть белорусский беспилотный трактор Belarus А3523і, который выполняет работы без присутствия в салоне механизатора. Беспилотник Минского тракторного завода впервые привезли в Россию.

В блоке «Растениеводство» Минниханову, Патрушеву и Богомазу показали опытные делянки с различными культурами Фото: president.tatarstan.ru

В День семьи, любви и верности гости пообщались с многодетной семьей из Мензелинска

В блоке «Растениеводство» Минниханову, Патрушеву и Богомазу показали опытные делянки с различными культурами. Стоит отметить, что более 30 компаний презентовали на опытных полях свои достижения в селекции и в части средств защиты и удобрений. Кроме того, свыше 220 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной селекции были представлены на сортоиспытательном участке.

В следующем блоке – «Животноводство» – гости посетили павильон племенных животных, где их заинтересовали лошади татарской породы. «Очень неприхотливые животные, в хозяйствах востребованы. Выдерживают любые погодные условия», – рассказал во время экскурсии заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

Гости посетили павильон племенных животных, где их заинтересовали лошади татарской породы Фото: president.tatarstan.ru

В этом же павильоне Минниханову, Патрушеву и Богомазу продемонстрировали лучших коров из 40 хозяйств 16 районов, которые два дня соревновались в конкурсе племенных животных молочного направления. «Здесь представлены самые выдающиеся нетели. Конкурс прошел и выбраны победители. Вы их видите», – заметил Гарипов.

Во время осмотра экспозиции Президент Татарстана, глава Минсельхоза и губернатор Брянской области также встретились с многодетной семьей Загиевых из Мензелинска и поздравили их с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Во время осмотра экспозиции Рустам Минниханов встретился с многодетной семьей Загиевых из Мензелинска и поздравил их с Днем семьи, любви и верности Фото: president.tatarstan.ru

После этого они перешли к главной сцене агропромышленной выставки, чтобы поприветствовать ее участников.

«Татарстан традиционно занимает уверенные позиции»

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что Татарстан традиционно занимает высокие позиции во многих направлениях сельскохозяйственной отрасли.

«Российский агропром продолжает свое стабильное развитие. Приволжский федеральный округ, и, конечно же, Татарстан традиционно занимают уверенные позиции во многих направлениях нашей отрасли. В частности, вы занимаете лидирующие позиции в стране по производству сырого и обработанного молока, входите в десятку крупнейших производителей растительного масла. Кроме того, у вас имеется замечательная база для развития сельхозмашиностроения», — сказал министр сельского хозяйства России.

«Очень надеюсь, что работа и дальше будет выстроена так, что этот потенциал будет укрепляться на благо всей нашей страны. И, конечно, такие качественные мероприятия, как „Агроволга“, будут этому помогать и способствовать», — добавил он.

Дмитрий Патрушев заверил, что Минсельхоз России продолжит оказывать всю необходимую поддержку, которую может реализовать федеральное министерство Фото: president.tatarstan.ru

Министр подчеркнул, что сейчас для сельскохозяйственной отрасли наступил важный этап — российские аграрии планомерно приступают к уборочной кампании. «ПФО, в том числе и Татарстан, находятся уже на старте сезонных полевых работ. Рассчитываем, конечно же, что всё пройдет штатно. От всей души желаю хорошей погоды и высоких урожаев», — отметил он.

Патрушев также заверил, что Минсельхоз России продолжит оказывать всю необходимую поддержку, которую может реализовать федеральное министерство.

Говоря о выставке «Агроволга», он заметил, что на площадках представлены лучшие, передовые технологии агропромышленного комплекса. «Подтверждением этому служит тот факт, что здесь собрались более 12 тыс. участников из 65 регионов России, есть гости из 15 стран. В экспозиции представлены достижения отраслевой науки, современная техника, оборудование для растениеводства, животноводства и переработки, а также новинки селекции минеральных удобрений и средства защиты растений», — продолжил глава Минсельхоза.

На площадках представлены лучшие, передовые технологии агропромышленного комплекса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать установлению полезных деловых контактов, а также реализации новых успешных проектов в сфере АПК. «Знаю, что в таком формате мероприятие проходит только второй год, первая выставка была в прошлом году. Но при этом мы уже видим, насколько хорошо она себя зарекомендовала», – заявил министр.

В завершение Патрушев пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, а также поздравил татарстанцев с наступающим праздником Курбан-байрам.

«Республика на протяжении всего времени, даже в тяжелые годы, работала успешно»

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Минсельхоза России за то, что Татарстан принимает участие в решении многих вопросов и во всех программах. «Сегодня для нас очень ответственный день — мы проводим нашу выставку после пандемии [коронавируса] с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, — сказал он. — Здесь очень много гостей, представивших свою продукцию, которые видят в нас своих партнеров, и мы, конечно же, тоже».

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Минсельхоза России за то, что Татарстан принимает участие в решении многих вопросов и во всех программах Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ отметил, что «в успехах республики есть огромная доля ее партнеров, которые представляют структуры министерства». «Хочу поблагодарить всех участков выставки и Минсельхозпрод Татарстана за хорошую организацию мероприятия, а также Лаишевский район, где всё происходит, и прессу», — подчеркнул он.

Александр Богомаз поздравил татарстанцев от имени аграриев Брянской области с «замечательным праздником „Агроволга-2022”». «Эта выставка показывает величие нашего сельского хозяйства, которое еще в конце прошлого века и в начале нынешнего кроме как „черной дырой" никак не называли. Невозможно было быть успешным и получить прибыль, кормить население нашей страны», — заявил он.

Губернатор Брянской области добавил, что в 2006 году благодаря Президенту России Владимиру Путину началась реализация национального проекта по развитию агропромышленного комплекса. «И сегодня мы видим тот успех, которого добилась наша страна за короткое время. Мы увидели это сегодня на площадках выставки, на показах техники, которую используют агропроизводители. Хочу поздравить моего коллегу, Президента Татарстана, с теми достижениями, которые имеет республика», — продолжил он.

Александр Богомаз поздравил татарстанцев от имени аграриев Брянской области с «замечательным праздником „Агроволга-2022”» Фото: president.tatarstan.ru

Богомаз заметил, что Татарстан по праву входит в десятку лучших производителей сельхозпродукции России. «Республика на протяжении всего времени, даже в тяжелые годы, работала успешно и сегодня идет к новым достижениям», — резюмировал он.

С площадки выставки Патрушев присоединился к совещанию с Путиным

О проходящей в Татарстане выставке «Агроволга» Дмитрий Патрушев рассказал Президенту России Владимиру Путину, присоединившись к правительственному совещанию в в режиме ВКС прямо с территории вытсавочного комплекса «Казань Экспо».

«В данный момент нахожусь в Татарстане, здесь завершилась посевная. В ближайшее время аграрии приступят к уборке урожая. Рассчитываем, в том числе и здесь, на достойный результат», – сказал он на фоне герба Татарстана и флага министерства.

О проходящей выставке «Агроволга» Дмитрий Патрушев рассказал Владимиру Путину, присоединившись к правительственному совещанию в в режиме ВКС Фото: kremlin.ru

Министр сельского хозяйства сообщил Путину, что на международной выставке «Агроволга» представлены передовые технологии в АПК. «Мероприятие проводится второй раз, но количество участников из России и других стран подтверждает очень высокий уровень организации и востребованности», – подчеркнул он.

Министр доложил, что производство продукции сельского хозяйства в России выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. Минсельхоз фиксирует рост практически по всем направлениям и ожидает, что эта тенденция сохранится до конца года.

По словам Патрушева, посевная в России завершена, и, по предварительным данным, яровыми засеяно порядка 53,5 млн гектаров. В целом при благоприятной погоде ожидается достойный урожай по всем основным культурам. Объем зерновых планируется на уровне 130 млн тонн.

Путин добавил, что отрасль сельского хозяйства относится к числу базовых и эта сфера демонстрирует в последние годы очень хорошее качество, темпы развития. Он заметил, что виды на урожай в целом хорошие.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», – заявил глава государства.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru