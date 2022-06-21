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Ру Тат
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Общество
21 июня 2022  07:28

Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль за $103,5 млн

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США. Он выручил за медаль $103,5 млн, сообщил Telegram-канал Novaya Gazeta. Europe.

Муратов собирается перечислить вырученные деньги фонду ЮНИСЕФ. Тот, в свою очередь, должен направить их  странам, принявшим беженцев с Украины. Среди них Россия, Польша, Германия, Молдавия, Словения и Венгрия.

Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира в 2021 году. Они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

#нобелевская премия #беженцы #аукцион
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