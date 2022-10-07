Дмитрий Михайлин: «Спецоперация – это война за нашу независимость, а не против Украины»

Почему цели спецоперации на Украине важно доносить до молодых людей, что должно мотивировать тех, кого призвали на службу в ходе частичной мобилизации, и почему профессиональная журналистика выигрывает у блогов в эпоху информационных войн, рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный директор АНО «Русские репортёры» Дмитрий Михайлин.

Дмитрий Михайлин: «Разгул общества потребления, когда главная ценность человека – очередная модель айфона, все эти внедряемые в сознание людей либеральные установки делают человека никаким» Фото: t.me/oprf_official

«СВО начали потому, что мы – последнее поколение, готовое к войне»

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Прежде всего она касается людей, которые служили и имеют военно-учетную специальность. На ваш взгляд, эти люди в возрасте до 35 лет достаточно ясно представляют, ради чего ведется военная спецоперация? Ради каких ценностей?

Очень надеюсь, что да, понимают, а если нет, то разъяснение этих целей и ценностей – важнейший элемент подготовки резервистов. А замполитов в армию, к счастью, вернули. Потому что воевать, не понимая, за что, – это, во-первых, странно, во-вторых – совершенно неэффективно. Немотивированный воин – это плохой воин.

Один мой знакомый сказал: СВО начали потому, что мы последнее поколение, готовое к войне. Я подумал – и согласился. Потому что разгул общества потребления, когда главная ценность человека – очередная модель айфона, все эти внедряемые в сознание людей либеральные установки делают человека никаким. Ни мужчиной, ни женщиной, ни христианином, ни мусульманином, ни праведником и даже ни злодеем. Просто – никаким. Таким человеком удобно манипулировать, его легко убедить в чем угодно. Например, в том, что Россия, имея всего 143 миллиона населения (скоро станет больше), владеет такой гигантской территорией и такими несметными ресурсами и справедливо было бы поделиться ими с остальным человечеством. Вернее, с золотым миллиардом, на остальных этому миллиарду наплевать, они, остальные, для него только кормовая база. И вот таких «эльфов», живущих в мире розовых пони, убедить в этом достаточно просто. Нас – нет. Мы свидетели того, как Запад нас обманул, кинул, предал. Мы искренне хотели жить в мире со всеми, мы искренне хотели жить по справедливости, мы ради такого дела даже развалили Советский Союз, идиоты. Мы ушли из Европы. Мы международное законодательство поставили выше своего (уже нет). А они тупо дербанили наши ресурсы, строили все новые и новые базы НАТО, они все это время делали всё, чтобы окончательно нас подчинить. И главным инструментом для этого была Украина – ее тщательно 30 лет к этому готовили. И она им стала.

Именно поэтому и возникла потребность в специальной военной операции – ликвидировать этот инструмент. Не Украину, а Украину как смертельно опасный для нас инструмент в руках Запада. Как плацдарм для того, чтобы создавать России системные проблемы. А знаете, почему они все в бешенстве? Потому что они упустили момент для того, чтобы окончательно нас подчинить. Россия стала настолько сильной, что теперь имеет все возможности получить подлинную независимость.

Вот это все важно объяснять людям. А это непросто, потому что современный мир гораздо сложнее, чем был еще пару десятилетий назад. И тем более он сложнее всех сложившихся в головах схем войны и мира.

«Наша спецоперация – это война за нашу независимость, а не против Украины» Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информа»

«При таком уровне поляризации огромная часть информации просто не доходит до каких-то групп людей»

Любая война – это прежде всего война смыслов. Побеждает тот, кто лучше мотивирован, более глубоко осознаёт свою правоту. Было много заявлений о том, что Россия участвует в спецоперации для защиты русскоязычного населения Донбасса, для собственной безопасности, поскольку нам реально угрожают страны НАТО. Они открыто об этом говорят. Наконец, звучало, что Россия участвует в спецоперации для защиты «русского мира» – своего культурного кода, языка, образа мышления. На ваш взгляд, какой из перечисленных смыслов самый главный и почему?

Все главные. Мы возвращаем наши территории? Да, мы возвращаем наши территории. Мы возвращаем наших людей? Да, мы возвращаем наших людей. Мы устраняем экзистенциальную угрозу для нашей страны в виде Украины, накачанной ненавистью, западным оружием и военными технологиями? Да. Мы воюем с НАТО на территории Украины? Вне всякого сомнения.

Но все эти смыслы объединены одним самым главным смыслом: мы воюем за настоящую, подлинную независимость нашей страны – в этом конкретном случае от Запада, а в системном смысле – от кого бы то ни было вообще. Мы, как это всегда и бывало в нашей истории, воюем за справедливость. Нам надоело жить по тем правилам, которые нам навязывают страны, откровенно враждебные России. Мы пытались, но ничего хорошего из этого не вышло. Так что теперь будем жить по своим правилам, а они – как хотят.

Достаточно ли в России ведется работа по разъяснению смыслов? Не только спецоперации, а вообще происходящего в мире.

Смотря для кого. Людям, для которых основным источником информации является телевизор, думаю, вполне достаточно. С Сетью сложнее. Даже не потому, что там миллионы каналов входа информации, а потому что аудитория уже давно – как минимум с 2014 года – поляризовалась. Не только у нас, кстати – в США это еще более ярко и массово. Если у нас есть патриотичное абсолютное большинство и либеральное меньшинство, то там общество расколото по тому же признаку примерно поровну, поэтому многие прогнозируют там гражданскую войну.

Так вот, при таком уровне поляризации огромная часть информации просто не доходит до каких-то групп людей. И самое плохое, что она не доходит до каких-то групп молодых людей. До тех самых эльфов из мира розовых пони, которые уверены – вернее, которым сказали, что это злая Россия напала на несчастную Украину. У них еще нет столько мозгов и кругозора, чтобы критично относиться к информации. В их головах не укладывается, что Украина 8 лет убивала людей в Донбассе; что ее нынешний режим и ее нынешнее состояние представляют собой экзистенциальную угрозу для России; что наша спецоперация – это война за нашу независимость, а не против Украины.

С молодежью активно работают в соцсетях и телеграм-каналах – им промывают мозги. Ну, это же невероятный случай – парня на журфаке МГУ затравили за Z-символику, а друга, заступившегося за него, просто избили. Сейчас эти хейтеры отчислены, но случай-то был! В МГУ! Люди, которые через несколько лет будут участвовать в формировании информационной повестки!

И чудовищный ижевский случай в школе, я уверен, – следствие промывания мозгов. Враги целенаправленно выбирают молодых людей с неустойчивой психикой и аккуратно, слово за слово, доводят их до такого состояния, когда они совершают такие чудовищные теракты.

С нашей стороны тоже идет работа, разумеется, но мы не так эффективны, потому что мы не подлые. Россия вообще никогда не славилась тонкой информационной работой – мы всегда пытаемся соблюдать какие-то моральные принципы. А у ребят из пресловутого ЦИПСО, их западных коллег и кураторов никаких принципов нет вообще.

«С молодежью активно работают в соцсетях и телеграм-каналах – им промывают мозги. С нашей стороны тоже идет работа, разумеется, но мы не так эффективны, потому что мы не подлые» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне, как читателю или зрителю, если и важно мнение, то мнение экспертное, а не условного Дани Милохина»

Как вообще сегодня можно выстраивать диалог в обществе, когда информационное поле напоминает поле битвы: информационные атаки, провокации, фейки, вбросы. Как выстраивать диалог в условиях, когда совершенно не ясно, что является правдой, а что нет?

Возможно, я скажу неожиданную вещь, но через журналистов. Тут все было выкинули профессиональных журналистов на помойку истории, мол, блогеры – это доступнее, понятнее, популярнее. Но неожиданно выяснилось, что профессиональную работу с информацией никто не отменял, а в критических ситуациях – особенно. Мне, как читателю или зрителю, если и важно мнение, то мнение экспертное, а не условного Дани Милохина. Но вообще-то мне нужна информация, профессионально собранная, обработанная и поданная. Вряд ли это время можно назвать ренессансом журналистики, но то, что до предела сместившийся в сторону блогеров маятник сейчас плавно движется обратно к журналистике, – очевидно. Когда вы узнали о мобилизации, то к блогерам пошли узнавать подробности? Нет, вы пошли к авторитетным СМИ, конечно.

Складывается впечатление, что вы против новых медиа как таковых.

Нет, конечно. Я же не идиот – противопоставлять себя реальности. Но я против тотальности блогинга, против того, чтобы люди получали информацию только от блогеров, – это искажает реальность, это создаёт кучу рисков – фейки, манипуляции и т.д.

Я не против блогеров, тем более что многие из них вызывают доверие (хотя замечу, что, как правило, это те блогеры, которые изначально профессиональные журналисты). Но модель потребления информации только из блогов – очень опасная модель, опасная прежде всего для человека без навыков критического осмысления информации.

«Мы фиксируем возврат интереса людей к традиционным медиа. И они должны удержать это внимание читателей и зрителей. Традиционные медиа должны стать одновременно и полноценными новыми медиа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С информацией лучше иметь дело по схеме: получаем информацию из профессиональных СМИ плюс “добираем” интерпретации в блогах»

А отечественная журналистика готова к этому вызову?

Это непростой вопрос. С одной стороны, в любом российском регионе есть хорошие журналисты и СМИ. Наше АНО «Русские репортёры» занимается «прокачкой», обучением действующих журналистов, поэтому я понимаю, о чем говорю. С другой стороны, будет нечестно не признать, что общий уровень журналистики в стране – да и в мире – сильно упал. Из отрасли ушли деньги, которые перетекли в поисковую рекламу и к блогерам, упал престиж профессии – ну и вот результат.

Но сейчас маятник качнулся в обратную сторону – мы фиксируем возврат интереса людей к традиционным медиа. И они обязательно должны удержать это внимание читателей и зрителей. В том числе и за счет того, что традиционные медиа должны стать одновременно и полноценными новыми медиа. Они должны идти на те площадки, где есть их аудитория, и разговаривать тем языком, который та готова воспринимать.

Что вы как специалист можете посоветовать обычным людям, не искушенным в информационной среде?

Не использовать в качестве основного и тем более единственного источника информации мессенджеры (например, WhatsApp) и соцсети. Выбрать одно или несколько профессиональных СМИ, которым вы доверяете. С информацией лучше иметь дело по схеме: получаем информацию из профессиональных СМИ плюс «добираем» интерпретации в блогах. Особенно сейчас я бы крайне рекомендовал такую модель. И не верьте ничему, пока не найдете подтверждение этому в профессиональных СМИ. Важно понимать, что в Сети больше фейков, чем правдивой информации. И значительная часть из них, особенно сейчас, направлены на то, чтобы принести вам вред: дестабилизировать ситуацию в стране, прежде всего. И главное: никогда не делайте в соцсетях перепосты информации, если не нашли ей подтверждения в профессиональных СМИ. Так вы поможете бороться с информационной войной против нашей страны.

Дмитрий Михайлин – российский медиаменеджер. Родился в 1973 году в Казани. Окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.



Работал корреспондентом газеты «Казанские ведомости», заместителем главного редактора газеты «Казанское время», собкором «Российской газеты» в Поволжье, заместителем генерального директора «Российской газеты» в Москве. Был издателем журнала «Фома» и издателем журнала «Русский репортёр».



С 2015 года возглавляет АНО «Русские репортёры», которое занимается профессиональным обучением журналистов в России и за рубежом.