Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель Китая Си Цзиньпин и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провели встречу в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Си Цзиньпин встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, который по приглашению Коммунистической партии Китая прибыл в Пекин», – передало Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР высказался за мирное политическое урегулирование кризиса на Украине и выразил надежду на то, что заинтересованные стороны проявят сдержанность, приступят ко всестороннему диалогу и «политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности».