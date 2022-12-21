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Официальная хроника
21 декабря 2022  10:52

Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине

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Председатель Китая Си Цзиньпин и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провели встречу в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Си Цзиньпин встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, который по приглашению Коммунистической партии Китая прибыл в Пекин», – передало Центральное телевидение Китая. 

Председатель КНР высказался за мирное политическое урегулирование кризиса на Украине и выразил надежду на то, что заинтересованные стороны проявят сдержанность, приступят ко всестороннему диалогу и «политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности».

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