Германия «скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре», а ее руководство проводит курс на масштабную милитаризацию и реваншизм. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT.





Фото: © «Татар-информ»

Усиление милитаристских тенденций

Современная политика ФРГ демонстрирует усиление милитаристских тенденций и отход от послевоенных ограничений. По оценке Медведева, происходящие процессы в Германии и Европе связаны с ростом трансатлантических противоречий и переосмыслением роли ЕС в системе глобальной безопасности.

«Столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы намного ближе, чем кажется. Главный вопрос – кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе», – отметил Медведев.

Он добавил, что европейская политическая архитектура все чаще демонстрирует зависимость от внешних центров влияния, а сама идея самостоятельной оборонной политики ЕС остается, по его мнению, скорее декларативной.

«Германия снижает акцент на исторической ответственности за Вторую мировую войну»

В материале он также обращает внимание на то, что Германия, по его мнению, стремится к усилению своего влияния в Европе, одновременно снижая акцент на исторической ответственности за события Второй мировой войны. Автор статьи связывает это с более широкими процессами пересмотра политических и идеологических установок в западноевропейских странах.

По оценке Медведева, процесс денацификации носил ограниченный характер и не затронул значительную часть управленческих и элитных структур

«В общественном восприятии в Германии выхолащивается ответственность предков за преступления нацизма», – заявил Медведев, добавив, что подобные тенденции, по его оценке, становятся все более заметными в публичной и экспертной среде ФРГ.

Он отдельно подчеркнул, что подобные изменения не носят случайный характер и формируются в рамках долгосрочного политико-идеологического сдвига.

«Никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла»

Отдельный блок статьи посвящен послевоенной истории Германии и вопросу денацификации. По оценке Медведева, этот процесс носил ограниченный характер и не затронул значительную часть управленческих и элитных структур.

«Никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла», – подчеркнул он, ссылаясь на архивные материалы.

По его утверждению, послевоенная система Германии во многом была построена на сохранении управленческой преемственности, что, как он считает, повлияло на дальнейшее развитие государственных институтов.

«Процесс избавления от национал-социализма для управленческого и административного звена завершился всего через шесть – десять лет после войны», – заявил Медведев.

Он также отметил, что значительная часть послевоенных немецких чиновников и специалистов имела связи с нацистским режимом, что, по его словам, стало фактором, оказавшим влияние на формирование политической культуры ФРГ.

Медведев указал на рост военных расходов, реформу бундесвера и расширение оборонных программ

«Руководство ФРГ провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру"»

Говоря о современной политике Германии, он указал на рост военных расходов, реформу бундесвера и расширение оборонных программ. По его словам, Берлин фактически закрепил курс на милитаризацию.

«Сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию ‘’основной угрозой безопасности и миру’’. В Берлине официально артикулирована задача нанесения России ‘’стратегического поражения’’», – отметил Медведев.

Он также обратил внимание на обсуждение возможного расширения военного потенциала Германии, включая увеличение численности армии и развитие новых оборонных инициатив. По его оценке, подобные процессы сопровождаются масштабным ростом военных расходов и долгосрочным планированием перевооружения.

«Курс на проведение масштабного реванша стал официальным», – заявил Медведев.

По его словам, текущая политика Берлина формирует новую конфигурацию безопасности в Европе, где военная компонента начинает играть все более значимую роль.

Он также подчеркнул, что усиление милитаризации Германии и рост конфронтационной риторики могут привести к серьезной эскалации в Европе. По его словам, развитие текущего курса представляет угрозу международной стабильности и требует реакции со стороны мирового сообщества.

«Европа вновь начинает жить в логике блокового противостояния, от которого, казалось бы, она отказалась после 1945 года. Но история, как видно, ничему не научила», – отметил Медведев.

По его оценке, нынешняя внешнеполитическая линия Берлина во многом формируется под влиянием союзнических обязательств внутри НАТО, что ограничивает самостоятельность Германии в принятии стратегических решений.

«Фактически ключевые решения в сфере безопасности Европы принимаются не в европейских столицах, а за океаном. Это и есть та самая «суверенность», о которой так любят говорить в Брюсселе», – заявил Медведев.