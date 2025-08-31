news_header_top
Политика 31 августа 2025 19:03

Дмитрий Медведев назвал новости о Трампе и России «плохими» для Мерца и Макрона

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал негативными для канцлера Германии Фридриха Мерца и Президента Франции Эммануэля Макрона новости о живом Президенте США Дональде Трампе и продвижении России. Его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что эти события представляют собой «две плохие новости» для европейских лидеров, которых он охарактеризовал как «братьев-близнецов» – один из них жаждет мести, а другой якобы шантажирует Трампа Президентом России Владимиром Путиным.

Медведев также подчеркнул, что западные руководители, по его мнению, забыли уроки Второй мировой войны, и ситуация может развиваться аналогично событиям 1945 года.

#Дмитрий Медведев #Дональд Трамп #германия #Франция
