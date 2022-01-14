Дмитрий Махонин пригласил Президента России на 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил Президента России Владимира Путина на празднование 300-летия столицы региона, которое состоится в 2023 году. Глава государства поблагодарил его за приглашение, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы давно у нас не были. У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли — от культуры до спорта», — заметил Махонин.

Он рассказал Президенту, что к юбилею в городе будет проведено масштабное благоустройство. Так, планируется восстановить 140 фасадов зданий, а также 80 объектов культурного наследия.

«Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоёмкие», — заключил губернатор края.