Дмитрий Квартальнов жестко раскритиковал свою команду после поражения в Казани

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов жестко прокомментировал игру своей команды после третьего поражения в серии с казанским «Ак Барсом» (4:0). Он заявил, что это первый плей-офф в его карьере, в котором он не видит характера у своей команды.

«Проиграли по всем статьям, было немного стыдно за команду. Нужно проявлять характер. Помню, работали с Никитиным, он рассказывал, что в «Витязе» была пятёрка ребят, которые дрались. Такую вещь рассказал: драка шла, мальчишка, не помню фамилию, не испугался, перелез через борт и пошел драться. Мы должны показывать характер, это хоккей. Очень печально. Другие моменты здесь уходят на второй план», – заявил специалист.

Он признал, что его команда уступила казанцам по всем показателям.

Квартальнов признался, что не понимает, как такое возможно на профессиональном уровне:

«Я не понимаю, как так может профессиональный хоккеист, у них у всех фамилии на майках, мы идём поступательно вверх… Не хочется говорить, что время не наше, но пока вот так.»

А затем он подчеркнул, что никогда раньше не сталкивался с подобным в плей-офф:

«Мне нечего вообще сказать, может, ещё круче скажу, это мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность. Нельзя так играть ни в хоккей, ни даже в шахматы.»