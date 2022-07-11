Дмитрий Квартальнов сделал паузу в тренерской карьере после отставки из «Ак Барса»

Чемпион мира по хоккею и бывший генменеджер омского «Авангарда» Максим Сушинский раскрыл содержание своего разговора с бывшим главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым. По словам Сушинского, тренер планирует взять паузу в тренерской карьере, отдохнуть и перезагрузиться.

«Естественно, расспросил Квартальнова о перспективах. Но Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. И, мне кажется, это правильное решение в его ситуации — отдал много сил в Казани, но результата так и не добился. Поэтому, наверное, надо что-то переосмыслить, посмотреть на себя и на нынешний хоккей со стороны, постараться найти ошибки, которые допустил», — приводит слова Сушинского BetOn Mobile.

Напомним, что Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб был уволен по итогам сезона 2021/22 после вылета казанцев в первом раунде плей-офф от омского «Авангарда». Новым главным тренером «Ак Барса» стал Олег Знарок.

«Пауза для тренера — это глоток свежего воздуха и точка для начала дальнейшего роста. Про сроки Квартальнов ничего не говорил. Но тут уж всё зависит от конкретного человека — кому-то нужна пауза в неделю, а кому-то — в годы. Вот мне, например, чтобы прийти в себя, нужна неделя. Как у Дмитрия — не знаю, поэтому варианты могут быть разные — он может возглавить кого-то по ходу чемпионата, а может и отдыхать до конца сезона. Я не удивлюсь любому развитию событий», — заявил Сушинский.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году и проработал в Казани три сезона. За это время лучшим результатом был выход «барсов» в полуфинальную серию Кубка Гагарина в сезоне 2020/2021.