Дмитрий Квартальнов: «После товарищеского турнира планируем провести еще пару матчей»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над ярославским «Локомотивом» (3:2) в рамках «Турнира на паузе» ответил на вопросы журналистов и оценил подготовку казанской команды к первому раунду Кубка Гагарина.

По словам наставника «Ак Барса», после товарищеского турнира команда планирует провести еще пару товарищеских матчей.

«Да, из-за паузы подготовка к Кубку Гагарина получается скомканной, но поэтому мы и решили провести товарищеский турнир. Планируем до плей-офф провести еще пару товарищеских матчей. Понятное дело, что товарищеский матч не заменит официальной игры регулярного сезона, но все в равных условиях», — заявил он.

Также Квартальнов ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у вратаря Тимура Билялова.

«А как мы можем исправить проблему игровой практики Билялова? Отозвать его из Китая чартером? Еще будут товарищеские матчи, сыграет, форму наберет», — отметил он.

В 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против омского «Авангарда».