На главную ТИ-Спорт 10 апреля 2026 10:13

Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча против «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов по окончании встречи с «Ак Барсом» прокомментировал итоги проигранного матча (1:2).

«Хорошая команда… Первый период не удался: не цеплялись, не играли – шансов не было. Атака нас подвела. Нам нужно было терпеть, ждать шанса, но мы на пересменке получили гол. Такая ошибка обошлась втридорога. Соперник умеет терпеть и играть – так получилось. Готовимся к следующей игре», – цитирует Квартальнова корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч между «Ак Барсом» и минским «Динамо» пройдет 11 апреля.

