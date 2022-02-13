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Спорт
13 февраля 2022  21:14
Дамир Садриев

Дмитрий Квартальнов о игре «Ак Барса»: «Давно не играли, хромало техническое мастерство»

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о проблемах казанского клуба, связанных с долгой паузой без матчей, связанной со вспышкой коронавируса в КХЛ и выступлением сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Давно не играли, немножко хромало техническое мастерство – были потери в приёмах, передачах, качестве исполнения. Но любая победа придаёт много положительных эмоций, хорошо, что выиграли, но очень многое нужно наладить», – приводит слова Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

По словам главного тренера казанцев, команде необходимо добавлять при игре в неравных составах. «Многие компоненты нужно подтягивать. Я согласен, что при игре 5 на 4 проблема была даже со входом в зону, было много брака. И соперник неплохо играл, но нам любым составом нужно улучшать реализацию – больше бросать, чаще угрожать воротам. Но были и хорошие моменты, где-то мы просто не забили, было и то, что не понравилось. Согласен, что нам нужно добавлять в этом».

Также Квартальнов рассказал о физическом состоянии хоккеистов и прокомментировал ситуацию со второй пропущенную шайбой.

«Кто-то тяжеловат, кто-то после болезни, все в разном состоянии игроки. Есть над чем работать, мы должны быть лучше, впереди ещё несколько игр, после них будет повеселее. Нужна игровая практика, тренировки – одно, а игры совсем другое. Вторая пропущенная шайба? Считаю, что была ошибка судьи. Мы очень долго не играли, Игорь почувствовал, что надо выйти, попал в судью. Ну, случайность, пока скажем, что случайность», – подытожил наставник казанской команды.

Напомним, в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против омского «Авангарда».

#ХК Ак барс #дмитрий квартальнов
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