Дмитрий Квартальнов и Анвар Гатиятулин возглавят команду KHL Rus Stars на Матче звезд

Фото: пресс-служба КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена главных тренеров команды KHL Rus Stars на предстоящем Матче звёзд. Ими стали бывший наставник «Ак Барса», ныне работающий в минском «Динамо» Дмитрий Квартальнов и нынешний тренер «барсов» Анвар Гатиятулин. Звездный уик-энд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля 2026 года.

Для Дмитрия Квартальнова, нынешнего наставника минского «Динамо», это будет уже пятый Матч звезд в карьере. Ранее он участвовал в них в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах. Квартальнов — рекордсмен КХЛ среди тренеров по числу проведенных матчей (994) и одержанных побед (615). В разное время он возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Анвар Гатиятулин дебютирует на звездном уик-энде в этом статусе. Его наивысшим достижением в КХЛ являются две бронзовые медали (сезоны 2017/18 и 2021/22), завоеванные с челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом».