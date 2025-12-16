Дмитрий Квартальнов и Анвар Гатиятулин возглавят команду KHL Rus Stars на Матче звезд
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена главных тренеров команды KHL Rus Stars на предстоящем Матче звёзд. Ими стали бывший наставник «Ак Барса», ныне работающий в минском «Динамо» Дмитрий Квартальнов и нынешний тренер «барсов» Анвар Гатиятулин. Звездный уик-энд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля 2026 года.
Для Дмитрия Квартальнова, нынешнего наставника минского «Динамо», это будет уже пятый Матч звезд в карьере. Ранее он участвовал в них в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах. Квартальнов — рекордсмен КХЛ среди тренеров по числу проведенных матчей (994) и одержанных побед (615). В разное время он возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
Анвар Гатиятулин дебютирует на звездном уик-энде в этом статусе. Его наивысшим достижением в КХЛ являются две бронзовые медали (сезоны 2017/18 и 2021/22), завоеванные с челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом».