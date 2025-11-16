Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» – хорошая команда с мощными нападающими и большинством

Наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил «Ак Барс» с позиции силы после победы над татарстанской командой (7:3). Также главный тренер минчан отметил игру защитника казанцев Митчелла Миллера.

– У «Динамо» пять побед подряд над «Ак Барсом» – в чём секрет?

– Мы идём от игры к игре. Нет такого, что начинается сезон, мы узнаём расписание и ищем, когда же игра с «Ак Барсом». Мы играем с ним всего две игры в регулярке. Больше нас беспокоят команды из Западной конференции. Здесь нет никакой подоплеки, просто так получается.

– Учитывая две победы над «Ак Барсом» за месяц, можно сказать, что стиль игры этой команды для «Динамо» удобный?

– Я бы так не сказал. «Ак Барс» – хорошая команда с мощными нападающими и мощным большинством.

– Разберите сегодняшний гол Митчелла Миллера. Вы разбирали его игру? Как противодействовать ему?

– Задайте этот вопрос тренеру «Ак Барса». Он не в моей команде. Он – молодец, много забивает в последнее время, но давать ему оценку я не буду. Против классных хоккеистов всегда тяжело играть. В лиге много классных хоккеистов, которые играют нестандартно, - ответил Квартальнов журналистам после матча.

По итогам 27 матчей «Ак Барс» находится на втором месте с 36 очками в зоне «Восток». Минское «Динамо» идет на 3 месте с 37 очками на «Западе» после 26 игр.

Ближайшую встречу татарстанская команда проведет дома против московского ЦСКА 18 ноября. Время начала матча - 19:00 мск. Минская команда продолжит гостевую серию в матче с «Сочи» 17 ноября. Начало встречи в 19:30 мск.