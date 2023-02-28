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Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2
Теле2 сообщает о назначении Дмитрия Кузнецова на должность коммерческого директора макрорегиона «Волга» Tele2. Ранее он возглавлял региональное представительство одного из телеком-операторов в Татарстане.
В новой должности Дмитрий Кузнецов будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в Приволжье, рост финансовых показателей и абонентской базы, совершенствование качества обслуживания клиентов.
До назначения на позицию коммерческого директора Кузнецов работал директором филиала одной из отраслевых компаний. Свой профессиональный путь в телекоме он начал в 2010 году с должности специалиста по корпоративным продажам. Закончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения».
«В макрорегионе стоят амбициозные цели по удержанию доли рынка и росту качественной абонентской базы. Выполнение этих задач требует от коммерческой команды максимальной вовлеченности, самоотдачи, комплексного подхода и своевременных действий. Я уверен, что стратегическое видение Дмитрия и богатый опыт в телеком-отрасли укрепят позиции компании и помогут нам достичь всех поставленных целей», – комментирует директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.
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