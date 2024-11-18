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Дмитрий Кулагин: «Влияние Димитриевича на УНИКС в прошлом сезоне было колоссальным»
Защитник Дмитрий Кулагин в этом сезоне впервые выступает в статусе капитана УНИКСа. В интервью «ТИ-Спорт» баскетболист рассказал о непростом старте чемпионата для казанцев, а также об открытии собственной академии.
«Мы, к сожалению, пока не обыграли ни один клуб из большой четверки»
Дмитрий, на ваш взгляд, почему так непросто складывается пока начало сезона для УНИКСа?
Будем честны и объективны: мы пока нестабильны в результатах. Причины наших поражений несут в себе разные нюансы и детали. Тут надо рассматривать отдельно наши проигранные игры.
Да, мы, к сожалению, пока не обыграли ни один клуб из большой четверки (УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит»). Это, конечно, не радует. Однако сезон длинный, нам предстоит много работы. Команду пополнило несколько новичков, им тоже необходимо время на адаптацию, чтобы сыграться с остальными. Хочу заверить, что в команде нет равнодушных. Мы в каждом матче бьемся, стараемся победить.
Не все получается временами, но мы в течение сезона обязательно исправим ошибки, которые есть у нас сейчас. Нам необходимо поверить в себя, что мы являемся претендентами на чемпионский титул. За счет чего этого можно достичь? Победы, выполнение всех установок тренерского штаба и агрессивность на обеих сторонах площадки.
Нестабильность в результатах УНИКСа в начале сезона объясняется тем, что летом клуб покинул лучший игрок команды последних лет – Нено Димитриевич?
Влияние Димитриевича на нашу команду в прошлом сезоне было колоссальным. Его нехватка чувствуется в этом году. Но в то же время я бы не сказал, что с уходом Нено УНИКС сильно потерял в классе. У нас осталось много мастеровитых исполнителей в команде. Летом пришли талантливые новички, которые усилили команду. Чтобы решать высокие задачи в чемпионате, нам необходимо быть одним целым. На это требуется время. Я, как капитан УНИКСа, обещаю, что в ближайшие месяцы мы наберем ход и заиграем на полную мощность.
Ненад Димитриевич – сильнейший партнер среди тех, с кем вы играли в Единой лиги ВТБ?
В течение карьеры я играл со многими технически одаренными баскетболистами. Поэтому обижать никого из своих партнеров не буду, сравнивая их друг с другом. Димитриевич – очень сильный баскетболист, но и в «Зените», «Локомотиве-Кубань», ЦСКА у меня были одноклубники самого высокого уровня. Единая лига ВТБ очень высоко ценится на уровне Европы. Поэтому практически в каждой команде есть игроки большого таланта.
С Нено мы в очень хороших отношениях, я могу назвать его своим другом. Рад, что у него сейчас все здорово складывается в карьере, она идет в гору. Он получил в «Милане» новый для себя вызов, и я хочу пожелать ему, чтобы с новой командой он добывал как можно больше побед.
«Я достаточно лет поиграл на уровне Евролиги, поэтому мне точно грех жаловаться»
Глядя на Димитриевича и его переход в «Милан», не сожалеете, что не получилось поиграть в каком-то иностранном клубе?
У меня сложилась богатая и насыщенная карьера в лучших командах Единой лиги ВТБ. Я достаточно лет поиграл на уровне Евролиги, поэтому мне точно грех жаловаться.
С капитанством в УНИКСе вы стали себя чувствовать как-то по-другому?
Для меня это очень интересная роль. Своей главной обязанностью я вижу сплочение коллектива, несмотря на все трудности, которые будут сопровождать УНИКС по ходу сезона.
Складывается впечатление, что ЦСКА будет сложно остановить ко второму подряд чемпионству в нынешнем сезоне. Чем так сильны армейцы?
ЦСКА проповедует агрессивный, быстрый, а самое главное – командный баскетбол. Мы видим, что мало кто из состава армейцев играет больше 20 минут на площадке. У них большая глубина состава, и это позволяет им постоянно поддерживать высокий темп баскетбола.
Как УНИКСу побеждать этот ЦСКА?
Тут все идет из головы. Опять же, во-первых, надо верить в себя, понимать, что ты можешь обыгрывать любую команду. Если подобного настроя на матч нет, не нужно и выходить на паркет. Надо постоянно находить в себе внутренние силы, чтобы побеждать соперников такого высокого ранга.
«За последние годы Казань стала для меня, безусловно, особенным городом»
Дмитрий, расскажите, как пришла идея создать собственную баскетбольную академию.
Честно признаюсь, открыть баскетбольную академию было моей давней мечтой. Мы с командой готовились долго к реализации проекта. Работали в тестовом режиме три месяца, и я искренне рад, что к середине ноября мы дали официальный старт работе нашей академии.
Почему именно в Казани решили открыть первый филиал вашей академии?
За последние годы Казань стала для меня, безусловно, особенным городом. В свое время здесь я становился чемпионом Универсиады в 2013 году. Дошел до финала в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. Сейчас мне выпала честь быть капитаном в УНИКСе. В Казань приезжают часто мои родители, семья, у меня появилось в городе много новых друзей. Поэтому открыть в этом замечательном городе собственную баскетбольную академию было для меня большим удовольствием.
Планируется ли открытие академии в других городах?
Разумеется, планов по развитию академии у меня много. Обо всех быстро и не расскажешь. Сейчас нам предстоит много работы сначала в Казани, а потом, если все сложится удачно, конечно, откроем филиалы академии и в других городах.
Если не секрет, сколько сейчас занимается ребят в казанской академии?
Мы только запустили проект, поэтому немного. Сейчас у нас есть полноценная команда из 20 ребят, а всего в академии занимается около 50 детей. К нам приходит много заявок, дети разных возрастов хотят у нас заниматься, есть те, кто просто хочет тренироваться, не с целью стать профессиональными спортсменами. В общем, всю информацию обрабатываем.
Ваш брат, тоже профессиональный баскетболист, Михаил Кулагин наверняка поздравил вас с открытием академии?
Да, конечно! Миша тепло меня поздравил с запуском проекта. Для него Казань тоже не чужой город, здесь он играл, становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Не смог, к сожалению, присутствовать лично на церемонии открытия из-за того, что в этот день у него был матч. Так бы с удовольствием приехал.
«Если честно, желания быть профессиональным тренером пока у себя не наблюдаю»
Можно ли сказать, что открытие собственной академии – это для вас маленькое начало большого пути в тренерской деятельности?
Если честно, желания быть профессиональным тренером пока у себя не наблюдаю. Немного не мое дело.
Удивительно слышать, ведь во многих интервью 10-12-летней давности, вы говорили, что мечтаете о тренерстве.
Вы знаете, всем нам свойственно меняться в своих желаниях и целях с возрастом. К своим годам я сейчас понимаю, что хочу заниматься в будущем созданием достойных условий детям для занятий баскетболом. Хочу привлечь как можно больше ребятишек в нашей стране к этому виду спорта. Поэтому работу над улучшением функционирования собственной академии – считаю приоритетной для себя в ближайшие годы. Тренерскую деятельность я очень уважаю и, если честно, иногда держу у себя в голове мысль об этом. В целом, я могу стать тренером, заниматься с любовью этим делом. Но пока не горю, хочется смотреть в будущее в несколько другом векторе.
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