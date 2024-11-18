Дмитрий Кулагин: «Влияние Димитриевича на УНИКС в прошлом сезоне было колоссальным»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы, к сожалению, пока не обыграли ни один клуб из большой четверки»

Дмитрий, на ваш взгляд, почему так непросто складывается пока начало сезона для УНИКСа?

Будем честны и объективны: мы пока нестабильны в результатах. Причины наших поражений несут в себе разные нюансы и детали. Тут надо рассматривать отдельно наши проигранные игры.

Да, мы, к сожалению, пока не обыграли ни один клуб из большой четверки (УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит»). Это, конечно, не радует. Однако сезон длинный, нам предстоит много работы. Команду пополнило несколько новичков, им тоже необходимо время на адаптацию, чтобы сыграться с остальными. Хочу заверить, что в команде нет равнодушных. Мы в каждом матче бьемся, стараемся победить.

Не все получается временами, но мы в течение сезона обязательно исправим ошибки, которые есть у нас сейчас. Нам необходимо поверить в себя, что мы являемся претендентами на чемпионский титул. За счет чего этого можно достичь? Победы, выполнение всех установок тренерского штаба и агрессивность на обеих сторонах площадки.

Нестабильность в результатах УНИКСа в начале сезона объясняется тем, что летом клуб покинул лучший игрок команды последних лет – Нено Димитриевич?

Влияние Димитриевича на нашу команду в прошлом сезоне было колоссальным. Его нехватка чувствуется в этом году. Но в то же время я бы не сказал, что с уходом Нено УНИКС сильно потерял в классе. У нас осталось много мастеровитых исполнителей в команде. Летом пришли талантливые новички, которые усилили команду. Чтобы решать высокие задачи в чемпионате, нам необходимо быть одним целым. На это требуется время. Я, как капитан УНИКСа, обещаю, что в ближайшие месяцы мы наберем ход и заиграем на полную мощность.

Ненад Димитриевич – сильнейший партнер среди тех, с кем вы играли в Единой лиги ВТБ?

В течение карьеры я играл со многими технически одаренными баскетболистами. Поэтому обижать никого из своих партнеров не буду, сравнивая их друг с другом. Димитриевич – очень сильный баскетболист, но и в «Зените», «Локомотиве-Кубань», ЦСКА у меня были одноклубники самого высокого уровня. Единая лига ВТБ очень высоко ценится на уровне Европы. Поэтому практически в каждой команде есть игроки большого таланта.

С Нено мы в очень хороших отношениях, я могу назвать его своим другом. Рад, что у него сейчас все здорово складывается в карьере, она идет в гору. Он получил в «Милане» новый для себя вызов, и я хочу пожелать ему, чтобы с новой командой он добывал как можно больше побед.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«Я достаточно лет поиграл на уровне Евролиги, поэтому мне точно грех жаловаться»

Глядя на Димитриевича и его переход в «Милан», не сожалеете, что не получилось поиграть в каком-то иностранном клубе?

У меня сложилась богатая и насыщенная карьера в лучших командах Единой лиги ВТБ. Я достаточно лет поиграл на уровне Евролиги, поэтому мне точно грех жаловаться.

С капитанством в УНИКСе вы стали себя чувствовать как-то по-другому?

Для меня это очень интересная роль. Своей главной обязанностью я вижу сплочение коллектива, несмотря на все трудности, которые будут сопровождать УНИКС по ходу сезона.

Складывается впечатление, что ЦСКА будет сложно остановить ко второму подряд чемпионству в нынешнем сезоне. Чем так сильны армейцы?

ЦСКА проповедует агрессивный, быстрый, а самое главное – командный баскетбол. Мы видим, что мало кто из состава армейцев играет больше 20 минут на площадке. У них большая глубина состава, и это позволяет им постоянно поддерживать высокий темп баскетбола.

Как УНИКСу побеждать этот ЦСКА?

Тут все идет из головы. Опять же, во-первых, надо верить в себя, понимать, что ты можешь обыгрывать любую команду. Если подобного настроя на матч нет, не нужно и выходить на паркет. Надо постоянно находить в себе внутренние силы, чтобы побеждать соперников такого высокого ранга.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«За последние годы Казань стала для меня, безусловно, особенным городом»

Дмитрий, расскажите, как пришла идея создать собственную баскетбольную академию.

Честно признаюсь, открыть баскетбольную академию было моей давней мечтой. Мы с командой готовились долго к реализации проекта. Работали в тестовом режиме три месяца, и я искренне рад, что к середине ноября мы дали официальный старт работе нашей академии.

Почему именно в Казани решили открыть первый филиал вашей академии?

За последние годы Казань стала для меня, безусловно, особенным городом. В свое время здесь я становился чемпионом Универсиады в 2013 году. Дошел до финала в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. Сейчас мне выпала честь быть капитаном в УНИКСе. В Казань приезжают часто мои родители, семья, у меня появилось в городе много новых друзей. Поэтому открыть в этом замечательном городе собственную баскетбольную академию было для меня большим удовольствием.

Планируется ли открытие академии в других городах?

Разумеется, планов по развитию академии у меня много. Обо всех быстро и не расскажешь. Сейчас нам предстоит много работы сначала в Казани, а потом, если все сложится удачно, конечно, откроем филиалы академии и в других городах.

Если не секрет, сколько сейчас занимается ребят в казанской академии?

Мы только запустили проект, поэтому немного. Сейчас у нас есть полноценная команда из 20 ребят, а всего в академии занимается около 50 детей. К нам приходит много заявок, дети разных возрастов хотят у нас заниматься, есть те, кто просто хочет тренироваться, не с целью стать профессиональными спортсменами. В общем, всю информацию обрабатываем.

Ваш брат, тоже профессиональный баскетболист, Михаил Кулагин наверняка поздравил вас с открытием академии?

Да, конечно! Миша тепло меня поздравил с запуском проекта. Для него Казань тоже не чужой город, здесь он играл, становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Не смог, к сожалению, присутствовать лично на церемонии открытия из-за того, что в этот день у него был матч. Так бы с удовольствием приехал.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

«Если честно, желания быть профессиональным тренером пока у себя не наблюдаю»

Можно ли сказать, что открытие собственной академии – это для вас маленькое начало большого пути в тренерской деятельности?

Если честно, желания быть профессиональным тренером пока у себя не наблюдаю. Немного не мое дело.

Удивительно слышать, ведь во многих интервью 10-12-летней давности, вы говорили, что мечтаете о тренерстве.

Вы знаете, всем нам свойственно меняться в своих желаниях и целях с возрастом. К своим годам я сейчас понимаю, что хочу заниматься в будущем созданием достойных условий детям для занятий баскетболом. Хочу привлечь как можно больше ребятишек в нашей стране к этому виду спорта. Поэтому работу над улучшением функционирования собственной академии – считаю приоритетной для себя в ближайшие годы. Тренерскую деятельность я очень уважаю и, если честно, иногда держу у себя в голове мысль об этом. В целом, я могу стать тренером, заниматься с любовью этим делом. Но пока не горю, хочется смотреть в будущее в несколько другом векторе.