Дмитрий Кулагин: «Слышал расистские высказывания в адрес Рейнольдса на игре с «Уралмашем»

Фото: unics.ru

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин по завершении матча с «Уралмашем» заявил на пресс-конференции, что слышал расистские выкрики в адрес своего одноклубника Джалена Рейнольдса.

«Вынужден отметить, что я находился рядом в моменте с Евгением Белянковым (игрок «Уралмаша» – прим. ред.) и Джаленом Рейнольдсом и слышал нелицеприятные, расистские высказывания в адрес Джалена. Их слышал не только я, но и другие баскетболисты. Прошу Единую Лигу ВТБ обратить на это внимание, поскольку подобное в нашем спорте недопустимо. Благодарю», – цитирует Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Матч между казанским клубом и «Уралмашем» завершился со счетом 72:68 в пользу УНИКСа.