news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2026 10:28

Дмитрий Кулагин: «Слышал расистские высказывания в адрес Рейнольдса на игре с «Уралмашем»

Читайте нас в
Телеграм
Дмитрий Кулагин: «Слышал расистские высказывания в адрес Рейнольдса на игре с «Уралмашем»
Фото: unics.ru

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин по завершении матча с «Уралмашем» заявил на пресс-конференции, что слышал расистские выкрики в адрес своего одноклубника Джалена Рейнольдса.

«Вынужден отметить, что я находился рядом в моменте с Евгением Белянковым (игрок «Уралмаша» – прим. ред.) и Джаленом Рейнольдсом и слышал нелицеприятные, расистские высказывания в адрес Джалена. Их слышал не только я, но и другие баскетболисты. Прошу Единую Лигу ВТБ обратить на это внимание, поскольку подобное в нашем спорте недопустимо. Благодарю», – цитирует Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Матч между казанским клубом и «Уралмашем» завершился со счетом 72:68 в пользу УНИКСа.

#БК Уникс #баскетбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

4 февраля 2026