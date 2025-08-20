news_header_top
Дмитрий Комбаров написал открытое письмо Самошникову после перехода защитника в «Спартак»

Фото: spartak.com

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров написал открытое письмо в адрес Ильи Самошникова, после того как защитник перешел из московского «Локомотива» в «Спартак».

Соответствующий текст опубликовала пресс-служба красно-белых в своем телеграм-канале:

«Привет, Илья!

Тебе пишет Дмитрий Комбаров. Я сыграл за «Спартак» более 250 матчей, провёл тут девять сезонов, горжусь этим и поздравляю, что ты тоже стал частью нашего клуба.

Как и ты, я перешёл в «Спартак» из другой московской команды и ни разу об этом не пожалел. Как и ты, я играл на фланге и бороздил бровку. Мы оба умеем доставлять мяч в штрафную — и не важно, через навес или через аут.

В составе «Спартака» я выиграл чемпионат и Суперкубок. Надеюсь, что ты будешь ещё более успешен. Наши болельщики всегда тебя поддержат. Удачи! Добро пожаловать в «Спартак»!» — сказано в письме Комбарова.

Накануне Самошников подписал трехлетний контракт со «Спартаком», с возможностью продления ещё на сезон. Защитник выбрал 14 номер.

Напомним, ранее Илья выступал за казанский «Ак Барс» в составе которого занимал четвертое место в российской Премьер-лиги.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. За девять сезонов он сыграл в 274 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 43 результативными передачами.

