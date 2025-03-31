Дмитрий Кателевский объяснил, почему «Ак Барс» провалил начало игры с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

Автор гола в ворота «Автомобилиста» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Дмитрий Кателевский рассказал о своей заброшенной шайбе, которая дала импульс команде.

«Нужен был гол, он сразу дал эмоций. Повезло немного, мы здорово перехватили шайбу, доставили в сторону ворот. Зашла и хорошо, играем дальше».

Также форвард «Ак Барса» порассуждал о тяжелом ходе игры.

«Тяжелая игра, два овертайма. Ошиблись на одну шайбу больше, чем соперник, готовимся дальше. По такой тяжёлой игре должен был быть овертайм. Для меня это первый опыт сыграть в двух овертаймах. Передохнем день, будем готовиться дальше.

Почему провалили начало игры? Все матчи в плей-офф довольно эмоциональны, всегда готовимся к каждому. Где-то не повезло, пропустили две шайбы. Не зацикливались на этом, шли вперед и навязывали свой хоккей», – объяснил Кателевский.

При этом он объяснил преображение «Ак Барса» в третьем периоде техническими моментами.

«Начали играть просто, стали доставлять шайбу в глубину, садиться на соперников. Они стали ошибаться, мы их на этом и поймали».

Четвертый поединок серии пройдет 1 апреля в Казани. Начало игры – 19:00 по московскому времени.

Счет в серии 1-2 в пользу «Автомобилиста».