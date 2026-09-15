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На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 09:30

Дмитрий Кателевский: «Центральному нападающему может быть удобно и c краю»

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Дмитрий Кателевский: «Центральному нападающему может быть удобно и c краю»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский высказался «Чемпионату» о переходе с позиции центрального форварда на фланг и о взаимопонимании в своем звене.

Форвард отметил, что с Никитой Дыняком они играют вместе уже не первый сезон, поэтому между ними сложилась определенная «химия».

«С Никитой Дыняком мы играем уже не первый сезон, у нас есть какая-то «химия». К нам добавился опытный игрок, у которого уже больше тысячи матчей в лиге. Моментами разговариваем, договариваемся и делаем своё дело», – пояснил игрок.

По его словам, к звену присоединился опытный игрок (Андрей Стась), у которого за плечами более тысячи матчей в лиге, и взаимопонимание выстраивается через разговоры и договоренности.

Кателевский также ответил на вопрос о необходимости переключаться между позицией центра и края в зависимости от игровых ситуаций — в равных составах и в меньшинстве.

«Надо везде уметь играть. Анвар Рафаилович правильно сказал, что центральному может быть удобно и с краю. Если тебя выпускают на точке вбрасывания, то надо это исполнять и делать», – пояснил игрок.

#ХК Ак барс
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