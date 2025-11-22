news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 18:45

Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи»

Читайте нас в
Телеграм

36-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На протяжении двух сезонов после ухода из «Ак Барса» Кагарлицкий выступал за «Торпедо». В прошлом сезоне за нижегородцев в КХЛ он провел всего два матча.

Со старта текущего чемпионата Кагарлицкий находился без команды. Всего в КХЛ на его счету 816 игр, 533 (196+337) очков. Он входит в восьмерку самых результативных форвардов за всю историю чемпионата.

Ранее в КХЛ он выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА, «Ак Барс» и «Торпедо».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 19 очками после 26 матчей.

#ХК Ак барс #хк сочи #кхл #Дмитрий Кагарлицкий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025