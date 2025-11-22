Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи»

36-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На протяжении двух сезонов после ухода из «Ак Барса» Кагарлицкий выступал за «Торпедо». В прошлом сезоне за нижегородцев в КХЛ он провел всего два матча.

Со старта текущего чемпионата Кагарлицкий находился без команды. Всего в КХЛ на его счету 816 игр, 533 (196+337) очков. Он входит в восьмерку самых результативных форвардов за всю историю чемпионата.

Ранее в КХЛ он выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА, «Ак Барс» и «Торпедо».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 19 очками после 26 матчей.