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На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 09:34

Дмитрий Кабутов: «За медали бороться будет сложно, но в пятерку войти реально»

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Дмитрий Кабутов: «За медали бороться будет сложно, но в пятерку войти реально»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов в интервью «Матч ТВ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ. Напомним, уже в эту пятницу чемпионат России по футболу своим матчем откроют московское «Динамо» и «Балтика».

«За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятерку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым‑восьмым местом. Задача – сделать еще один шаг вперед», – сказал Кабутов.

В сезоне РПЛ 2024/25 «Рубин» занял седьмое место. В этом году под руководством Рашида Рахимова команда начнет в чемпионате России свой третий сезон.

#фк рубин
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