Дмитрий Кабутов высказался о шансах «Рубина» попасть в топ-5 РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал итоги казанской команды в минувшем сезоне и поделился прогнозом на новый.

По его словам, сезон 2024/25 сложился для коллектива положительно.

«Я в «Рубине» третий год. В первый сезон мы вышли в РПЛ с первого места в Первой лиге. На следующий год было восьмое место. И сейчас еще один шаг вперед. По месту, по набранным очкам прогрессируем, так что это положительный результат», – объяснил защитник.

Также Кабутов считает, что «Рубин» может занять место в первой пятерке в таблице РПЛ нового сезона.

«За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятерку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым-восьмым местом. Задача — сделать еще один шаг вперед», – сказал Дмитрий Кабутов «Матч ТВ».

Напомним, сезон 2025/26 для «Рубина» начнется завтра, 20 июля, в игре с «Ахматом». Матч состоится в Грозном и начнется в 20:30 по мск.