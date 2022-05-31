Дмитрий Кабутов и Артем Попов продолжат карьеру в «Рубине»

«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Дмитрием Кабутовым. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Прошлый сезон 30-летний футболист провел в «Уфе», которая также как и «Рубин» вылетела из РПЛ по итогам сезона. На его счету 13 матчей и 1 гол в башкирском клубе.

Кабутов родился 26 марта 1992 года в с. Сокур (Саратовская обл.). Помимо «Уфы», он выступал за «Академию» (Тольятти), «Салют» (Белгород), «Ротор» (Волгоград), «Газовик» (Оренбург), «Луч» (Владивосток), «Волгарь» (Астрахань), «СКА-Хабаровск», «Крылья Советов» (Самара).

Также «Рубин» официально объявил о подписании 2-летнего контракта с 29-летним полузащитником Артёмом Поповым. В минувшем сезоне он сыграл за «Балтику» 37 матчей в ФНЛ (2 гола и 3 голевые передачи) и 4 матча в Кубке России (1 гол и 1 голевая передача).

Ранее стало известно, что состав казанского клуба пополнил другой бывший футболист «Уфы» Олег Иванов.