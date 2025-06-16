Дмитрий Губерниев высказался о возможном спарринге с Алиной Загитовой

Фото: "Татар-Информ"

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении спарринга с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Встреча с Загитовой прошла нормально. Мы по приглашению Романа Ротенберга закрывали сезон «Красной машины». Встретились с Алиной, прекрасно и замечательно пообщались – жизнь чудесна.

Идея с ударом? Мы были в зале бокса, идея пришла мне, а Алина поддержала – молодец. Мы сделали прекрасный кадр, все об этом сразу написали. Теперь будем двигаться дальше в наших совместных проектах.

Спарринг с Загитовой? Я только за любую движуху с Алиной Загитовой. Как истинный подкаблучник всея Руси буду делать все, чтобы одержать яркое поражение в этом спарринге.

Да, Алина сказала, что мужчин не бьет, а потом сказала, что изобьет меня, когда я буду меньше всего этого ждать. Алина вся такая непредсказуемая.

Но на самом деле она молодец – провела мастер-класс для юных хоккеистов. Нас с Загитовой сегодня объединили счастливые глаза наших детей на закрытии сезона «Красной машины». Спасибо Роману Ротенбергу, что нас объединил», – передает слова Губерниева Sport24.

Напомним, Загитова и Губерниев приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве. Ее проводил первый вице-президент ФХР и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее стало известно, что два показа шоу Загитовой «Ассоль» отменились по техническим причинам. С ее и других сайтов пропали продажи билетов на 29 июня. Показы состоятся 27 и 28 июня.