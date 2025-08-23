Дмитрий Губерниев: «Увольнение Станковича из «Спартака» - вопрос времени»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе со «Sport24» оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» неплохо играл против «Зенита», а сегодня «Рубин» выглядел тяжеловато. Но если спортсмен и тренер профессионалы, они с честью выйдут из любой ситуации. А плохих — не жалко. Увольнение тренера «Спартака» — вопрос времени, но он продолжает цепляться за соломинку. Как пела Алла Борисовна Пугачева: «Держи меня, соломинка, держи, когда вокруг шторма в двенадцать баллов». Поэтому пока Станковичу удается удержаться. Если дальше поплывет, главное, чтобы его Титаник не налетел на айсберг», – сказал Губерниев.

После шести туров «Спартак» занимает промежуточное седьмое место в РПЛ. Сегодня «красно-белые» победили в Казани «Рубин» со счетом 2:0.