Дмитрий Губерниев: «Русские парни помогли американским мастерам выиграть золото»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в беседе с «Матч ТВ» высказался по поводу завоеванного золота США в мужском хоккее. В финальном матче американцы обыграли в овертайме канадцев со счетом 2:1.

«Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет. Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», – сказал Губерниев.

«Золотую шайбу» в составе американцев забросил нападающий Джек Хьюз.