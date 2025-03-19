Дмитрий Губерниев: «Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для Загитовой»

Фото: соцсети Алины Загитовой

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ответ фигуристки Алины Загитовой на его слова о ледовом шоу спортсменки «Ассоль».

«Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для Загитовой. Молодец, она реагирует на каждое моё слово. А я стараюсь учиться журналистскому мастерству, организаторскому таланту, таланту ведущего у моего кумира Алины Загитовой. В добрый путь, родная!», – передает слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее Губерниев в интервью тому же изданию говорил: «Загитова – молодец, не сидит на месте. Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!» Но соль есть, поэтому Загитовой всяческих удач!».

Затем фигуристка выложила в свои социальные сети фотографию с пачками соли и написала: «Так, ребят, не воспринимаем всё всерьёз. Я просто рофлю. А соль есть? Кому надо, недорого? А соль есть! P. S. Кому нужно, тот поймёт».

Напомним, шоу Алины Загитовой «Ассоль» должно пройти в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 27 по 29 июня. Оно пройдет в формате рок-мюзикла по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».