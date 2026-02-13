news_header_top
13 февраля 2026

Дмитрий Губерниев: «Коростелев не прыгнул выше головы»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал выступление Савелия Коростелева в раздельной гонке на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это изначально был самый слабый вид для Клебо, но он прыгнул выше головы и снова стал олимпийским чемпионом. Ничто и никто не помешает ему выиграть остальные медали. Коростелёв же показал свой уровень, но не показал уровень Клебо с точки зрения того, что не прыгнул выше головы. Поэтому не смог бороться за высокие места. Фаворитами не были ни Клебо, ни Коростелёв. Теперь будет шанс на марафоне. Считаю, что шансы на медаль не потеряны», – отметил Губерниев.

Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 20 минут и 36 секунд.

