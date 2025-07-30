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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 11:49

Дмитрий Губерниев: «Казань - конкурент Москвы за звание спортивной столицы России»

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Дмитрий Губерниев: «Казань - конкурент Москвы за звание спортивной столицы России»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования пройдут в Казани с 7 по 10 августа.

«Легкая атлетика – королева спорта. А событие, которое пройдет в Казани в начале августа, выходит за рамки спорта. Казань – конкурент Москвы за звание спортивной столицы России. Город провел столько грандиозных соревнований в последние годы, в связи с чем не возникает сомнений, что чемпионат России по легкой атлетике в столице Татарстана пройдет на высочайшем уровне.

Легкая атлетика – это то, что сейчас необходимо России для развития спорта в стране. Это фестиваль молодости, жизни, красоты», – сказал Дмитрий Губерниев.

Соревнования по легкой атлетике пройдут на Центральном стадионе в Казани. Как отметил министр спорта РТ Владимир Леонов, в эти дни на объекте проходят заключительные работы по косметическому ремонту.

#спорт
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