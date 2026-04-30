Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе футболиста Артема Дзюбы и хоккеиста Александра Овечкина в политику. По мнению Губерниева, спортсменам не стоит менять карьеру на депутатское кресло.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами». Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев Sport24.

Напомним, у Овечкина летом истекает контракт с «Вашингтоном», у Дзюбы – с «Акроном».